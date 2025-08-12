Hutíes dicen haber atacado con drones cuatro sitios «vitales» en Israel

El Cairo, 13 Ago (Sputnik).- Los hutíes de Yemen anunciaron este martes que han atacado con drones cuatro sitios estratégicos en Israel, en respuesta a «los crímenes de genocidio y hambre» perpetrados por el país hebreo contra la población en la Franja de Gaza.

«La fuerza de vehículos aéreos no tripulados de las Fuerzas Armadas de Yemen llevó a cabo cuatro operaciones militares, con seis drones, dirigidas contra cuatro objetivos vitales para el enemigo israelí en las zonas de Haifa, Negrev, Umm al-Rashrash y Beersheba», informaron en un comunicado compartido en las redes sociales, precisando que la operación alcanzó con éxito sus objetivos.

El grupo advirtió que «la continua implementación del plan dirigido a liquidar la causa palestina a través del genocidio, el hambre y el desplazamiento tendrá graves repercusiones para todos los países y pueblos árabes e islámicos», ya que será «el preludio» de futuras agresiones contra otros pueblos y países.

En este sentido, se refirieron a Gaza como la «primera línea de defensa» y subrayaron que sus «operaciones de apoyo» continuarán «hasta que cese la agresión y se levanten los asedios» al enclave palestino.

Los hutíes lanzan ataques periódicamente contra el territorio israelí en apoyo a la Franja de Gaza, donde Tel Aviv lleva a cabo sus operativos desde octubre de 2023. Asimismo, el grupo continúa sus operaciones en el mar Rojo, el golfo de Adén y el mar Arábigo, atacando los barcos que «violen la prohibición de entrada a los puertos de la Palestina ocupada». (Sputnik)