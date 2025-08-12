Más de 220 mil apps seguras en dispositivos Huawei

San José, 12 ago (Elpaís.cr).– Olvidando mitos y derribando barreras, Huawei reafirma que sus dispositivos permiten disfrutar de todas las aplicaciones favoritas de los usuarios, gracias a un ecosistema digital seguro, confiable y de fácil manejo.

A través de los Servicios Móviles de Huawei (HMS) y su tienda oficial AppGallery, la compañía ofrece acceso a más de 220.000 aplicaciones verificadas, disponibles en más de 170 países para un total de 580 millones de usuarios activos mensuales. Las descargas se realizan mediante un sistema de seguridad de cuatro capas, diseñado para garantizar la privacidad y el correcto funcionamiento de las aplicaciones.

AppGallery, la puerta de entrada a un universo digital

AppGallery viene preinstalada en todos los teléfonos y tabletas Huawei y ofrece descargas rápidas y seguras en categorías como banca, universidades, redes sociales y entretenimiento. La plataforma incluye funciones como rankings por categoría, recomendaciones personalizadas, lista de deseos y una barra de búsqueda intuitiva.

La instalación de aplicaciones es sencilla: el usuario solo debe abrir AppGallery, buscar la app deseada, presionar “Instalar” y aceptar los permisos en caso necesario. La sección Top Apps permite descubrir las aplicaciones más populares y descargarlas de forma inmediata.

Opciones adicionales para acceder a las apps

Además de AppGallery, Huawei ofrece métodos oficiales para facilitar la instalación de aplicaciones:

Petal Search , buscador que localiza apps disponibles en AppGallery y otras tiendas confiables, permitiendo su instalación directa.

Phone Clone , herramienta para transferir de forma sencilla aplicaciones, fotos, contactos y configuraciones desde un teléfono anterior.

Instalación de APKs confiables, opción respaldada por las herramientas de seguridad de Huawei para instalar apps desde fuentes verificadas.

Seguridad como prioridad

El sistema de seguridad de cuatro capas de AppGallery detecta comportamientos maliciosos, verifica la privacidad y cumple con certificaciones internacionales, garantizando que los usuarios puedan descargar e instalar aplicaciones con total confianza.

“Nuestro objetivo es que cada usuario de Huawei disfrute de sus aplicaciones y herramientas digitales favoritas sin barreras, con la tranquilidad de contar con un ecosistema robusto y en constante innovación”, señaló Rebeca Loría, gerente de mercadeo de Huawei Costa Rica.

Soporte y atención al cliente

Para consultas, los usuarios pueden comunicarse por WhatsApp a las líneas de soporte: kölbi (8648-2934), Liberty (6448-2934) y Claro (7148-2934), o visitar el sitio oficial AppGallery Huawei.

Huawei, empresa global líder en tecnología, resaltó que mantiene en Costa Rica su compromiso de impulsar la conectividad digital, promover la accesibilidad tecnológica y consolidar un ecosistema innovador que transforme la experiencia de sus usuarios.