Microplásticos contaminan costas ticas y amenazan la salud humana, alerta estudio científico

San José, 12 Ago (Elpaís.cr).– El Colegio de Químicos de Costa Rica encendió las alarmas ante los resultados preliminares de una investigación nacional que confirma la presencia generalizada de microplásticos en playas, aguas costeras y organismos marinos del país, con potenciales riesgos para la salud pública, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de los ecosistemas.

El estudio, desarrollado por el Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR) con la participación del laboratorista químico Juan Guillermo Sagot —miembro del Colegio de Químicos—, detectó microplásticos en todas las playas evaluadas, incluyendo aguas del Golfo de Nicoya y Golfo Dulce.

En la provincia de Puntarenas, por ejemplo, se registraron concentraciones de hasta 2.934 partículas por metro cuadrado. La mayoría correspondía a fibras sintéticas provenientes del lavado de ropa y de redes de pesca abandonadas.

Pero el hallazgo más preocupante, según los investigadores, es que estas partículas no solo contaminan el ambiente, sino que ya han sido encontradas en especies marinas de consumo humano habitual, como peces, camarones, bivalvos y langostas de agua dulce. Muchas de ellas contienen sustancias químicas tóxicas, como el Bisfenol-A (BPA), vinculado a cáncer, alteraciones hormonales y toxicidad celular.

“Estos plásticos llegan al océano por múltiples vías, y lo preocupante es que regresan a nosotros a través de la cadena alimentaria. Ya no es solo una preocupación ambiental: estamos hablando de salud pública”, afirmó Sagot.

Impactos detectados por el estudio:

Fauna marina: ingestión de microplásticos por peces, tortugas, moluscos y aves, con consecuencias como lesiones internas, obstrucción digestiva, inanición y muerte por asfixia.

Consumo humano: detección de partículas en especies que forman parte de la dieta costarricense.

Sustancias químicas: presencia de compuestos como BPA, asociados a enfermedades graves.

A nivel internacional, estudios previos han detectado microplásticos en sangre, pulmones e incluso en placentas humanas, lo que refuerza la preocupación sobre su capacidad para ingresar y permanecer en el cuerpo. Aunque los efectos a largo plazo aún se investigan, la evidencia apunta a una exposición constante.

Costa Rica participa en redes científicas como REMARCO y la iniciativa NUTEC Plastics del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), pero el problema también tiene raíces locales: se estima que menos del 5% de los residuos plásticos en el país se reciclan.

Ríos como el Tárcoles transportan grandes cantidades de basura hacia el mar, especialmente durante la época lluviosa, cuando las corrientes dispersan fragmentos plásticos a lo largo de ambas costas. El 90% de las muestras analizadas en arena y agua contenían fibras sintéticas, señalando como principales fuentes el lavado doméstico de ropa sintética, redes de pesca fantasma y el uso extendido de plásticos desechables.

La contaminación no conoce fronteras: microplásticos detectados en el Caribe podrían provenir de otras regiones, mientras que los generados localmente pueden llegar a ecosistemas distantes.

El impacto económico también preocupa. “La industria turística podría verse seriamente comprometida si persiste el deterioro progresivo de playas y ecosistemas costeros”, advirtió Sagot, recordando que la imagen de un país limpio y biodiverso es clave para atraer visitantes.

Con datos consolidados hasta 2024, los investigadores esperan publicar resultados finales este año para compartirlos con la comunidad científica y la población.

“Este es el momento para transformar la preocupación en soluciones. La ciencia nos da las herramientas, y tenemos la capacidad como país para liderar un cambio responsable en el manejo del plástico. Estos hallazgos son un llamado a avanzar hacia prácticas más sostenibles y políticas más coherentes”, concluyó Sagot.