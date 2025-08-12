Noboa y sus seguidores marchan contra Corte Constitucional de Ecuador

Quito, 12 ago (Prensa Latina) Miles de ecuatorianos acompañaron hoy al presidente Daniel Noboa, en una marcha hacia la Corte Constitucional en rechazo a la decisión de ese organismo de suspender temporalmente artículos de tres leyes.

El mandatario caminó acompañado de miembros de su gabinete y legisladores oficialistas desde la avenida 10 de Agosto hasta la sede del organismo judicial, en el norte de Quito, donde dio un breve discurso de unos dos minutos e inmediatamente se retiró.

“Nosotros estamos aquí para buscar justicia y para buscar paz, no estamos para atropellar a nadie”, dijo el gobernante durante su intervención megáfono en mano, aunque muy pocos lo escucharon por fallas de sonido.

Según señaló, no va a permitir “que el cambio se quede estancado por nueve personas que ni siquiera dan sus caras, que buscan esconder sus nombres y sus caras ante toda la sociedad”.

Igualmente, destacó que su Gobierno enfrenta la corrupción y la falta de empatía de aquellos que quieren bloquear sus acciones.

“Seguimos el mandato del pueblo y la mayoría quiere resultados, quiere paz”, añadió.

El pasado 6 de agosto la Corte Constitucional admitió a trámite varias demandas contra las leyes de Integridad Pública, Inteligencia y Solidaridad Nacional y suspendió de forma cautelar la aplicación de varios artículos de las mencionadas normativas.

En respuesta Noboa llamó a la ciudadanía a marchar este martes y desde varias provincias llegaron a la capital alrededor de 700 autobuses, según estimaciones de la Agencia Metropolitana de Tránsito.

Muchos de los participantes confirmaron que asistieron a la protesta en apoyo al presidente Noboa, sin embargo, desconocían los motivos exactos de la movilización ni por qué existen tensiones entre el Gobierno y la Corte.

Uno de los temas más polémicos de la jornada fue la presencia de vallas con las imágenes de los jueces constitucionales acompañadas de la frase “Estos son los jueces que nos están robando la paz”.

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos repudio «el hostigamiento del gobierno del presidente Noboa contra la Corte Constitucional, amenazando su independencia y la labor que cumple en una sociedad democrática y en un estado de derecho».

El tribunal emitió un pronunciamiento que rechaza la exhibición de los rostros de sus jueces, algo que incrementa el “riesgo a su seguridad e integridad personal” y afecta directamente a la independencia de ese organismo.

Noboa insiste en rechazar la decisión de la Corte Constitucional de frenar parcialmente leyes que fueron aprobadas en la Asamblea Nacional (parlamento), de mayoría oficialista, pero enfrentan una veintena de demandas de inconstitucionalidad.

En medio de ese pulso, el gobernante convocó a la marcha de este martes, que según la Unión Nacional de Educadores contó con la participación de servidores públicos obligados a movilizarse mediante engaños, mentiras, chantajes y coerción.