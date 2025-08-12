OPEP eleva previsión de demanda mundial de petróleo para 2026

Viena, 12 ago (Xinhua) — La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) anunció hoy martes que elevó su previsión de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2026 «con base en actividades económicas alentadoras».

En su más reciente informe mensual sobre el mercado petrolero, la OPEP calcula un aumento de 1,4 millones de barriles por día (bpd) interanual en 2026, superior al pronóstico del mes pasado de 1,3 millones de bpd.

La previsión del crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2026 fue revisada al alza «con base en el esperado mejor desempeño económico en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) América, OCDE Europa, así como en Medio Oriente y África», señaló el informe.

En especial para la OCDE, el crecimiento de la demanda de petróleo se incrementará en alrededor de 200.000 bpd interanual en 2026, por encima del incremento previamente calculado de alrededor de 100.000 bpd.

Para 2025, la previsión del crecimiento de la demanda mundial de petróleo se mantiene sin cambios en 1,3 millones de bpd interanual, de acuerdo con el informe.

Respecto a su pronóstico del crecimiento económico mundial, la OPEP modificó la cifra para 2025 de 2,9 por ciento a 3 por ciento, citando el «consistente y sólido impulso observado en el primer semestre de 2025». Para 2026, el crecimiento permanece sin cambio desde el informe del mes pasado en 3,1 por ciento.