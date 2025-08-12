Orban pide cumbre UE-Rusia y rechaza declaración conjunta sobre Ucrania

Budapest, 12 ago (Xinhua) — La Unión Europea (UE) no debe poner condiciones para unas conversaciones a las que sus líderes no están invitados, sino que debe iniciar su propia cumbre con Rusia, dijo hoy martes el primer ministro húngaro, Viktor Orban, al explicar por qué Hungría no se sumó a una declaración conjunta de la UE sobre Ucrania.

Horas antes, 26 Estados miembros de la UE emitieron una declaración en la que dieron la bienvenida a los esfuerzos declarados del presidente estadounidense, Donald Trump, para ayudar a poner fin al conflicto en Ucrania, antes de su cumbre prevista con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Alaska a finales de esta semana. Hungría es el único Estado miembro de la UE que no se adhirió a la declaración.

«La declaración pretende poner las condiciones para una negociación a la que los líderes de la UE ni siquiera fueron invitados», escribió Orban en redes sociales. «Ya es bastante triste que la UE haya sido marginada».

Añadió que el único curso de acción razonable sería, siguiendo el ejemplo de la reunión prevista Estados Unidos-Rusia, iniciar una cumbre UE-Rusia. «Demos una oportunidad a la paz», agregó.

La declaración, publicada por el Consejo Europeo, afirma que una «paz justa y duradera» debe respetar el derecho internacional, incluida la independencia, soberanía e integridad territorial de Ucrania, y que las fronteras no deben modificarse por medio de la fuerza. Los líderes de la UE se comprometieron a mantener su apoyo político, financiero, económico, humanitario, militar y diplomático a Ucrania, incluido el respaldo a su derecho a la autodefensa y su camino hacia la adhesión a la UE.

Trump y Putin tienen previsto reunirse el viernes en Alaska para discutir un posible alto al fuego entre Rusia y Ucrania y formas de mejorar los lazos bilaterales. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y representantes de la Unión Europea no han sido invitados a la negociación.