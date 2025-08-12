Piden reforzar protección a defensor indígena Brörán Pablo Sibar ante nuevo despojo territorial

San José, 12 Ago (Elpaís.cr).– Organizaciones de derechos humanos presentaron ante la Corte una petición urgente para reforzar las medidas de protección del defensor indígena Brörán Pablo Sibar Sibar, beneficiario desde 2015 de la Medida Cautelar MC 321/12 otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La solicitud se fundamenta en un nuevo episodio de despojo territorial ocurrido el pasado 10 de agosto, cuando dos personas no indígenas invadieron una finca de aproximadamente 10 hectáreas, propiedad de Sibar desde hace más de 13 años y destinada a la conservación ambiental y la gestión comunitaria del agua.

Según el defensor, los invasores alegaron respaldo de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Térraba, que emitió el 7 de agosto un documento a favor de personas ajenas al pueblo Brörán. Este certificado ha sido denunciado como fraudulento por dirigentes indígenas.

Pese a que Sibar cuenta con títulos legítimos de propiedad y la medida cautelar vigente, la Fuerza Pública se negó a desalojar a los ocupantes, amparándose en la certificación de la ADI. Para las organizaciones solicitantes, esta actuación refleja “la tolerancia estatal ante la usurpación y la violencia contra líderes indígenas”.

En declaraciones a medios locales, Sibar expresó: “Hace más de 13 años adquirí esta tierra y la ADI tenía total conocimiento de esto. Lo único que pedimos, exigimos y merecemos es que se haga justicia y que me dejen en paz, que como adulto mayor pueda vivir bien con mi familia. No voy a permitir que se violenten más mis derechos; llevo más de 40 años defendiendo a mi pueblo y no nos vamos a rendir”.

Un historial de amenazas y ataques

El caso se suma a un patrón sostenido de hostigamiento, amenazas y agresiones contra Sibar. Entre los antecedentes documentados se encuentran:

2012: sufrió dos ataques físicos; en uno fue golpeado, pateado y mordido, y en otro fue perseguido en carretera e intentaron agredirlo con un cuchillo.

2021: recibió amenazas de muerte en redes sociales y escapó de una turba armada con machetes un día antes del asesinato de Jerhy Rivera, también líder indígena y beneficiario de medidas cautelares.

Ese mismo año, su finca fue incendiada por desconocidos, luego de recibir advertencias sobre la contratación de sicarios para asesinarlo.

Ha sido víctima de campañas de difamación en medios locales y nacionales.

A pesar de las denuncias y la protección dispuesta por la CIDH, la seguridad brindada por la policía ha sido intermitente, y las amenazas contra su vida persisten.

Responsabilidad estatal

Las organizaciones que respaldan la nueva solicitud responsabilizan directamente al Estado costarricense por cualquier daño que pueda sufrir Sibar o las personas que lo acompañan. Señalan que la inacción de las autoridades ante la ocupación y la violencia perpetúa el clima de impunidad y aumenta el riesgo de que se repitan hechos fatales como los asesinatos de Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera.

“Estamos ante una situación de riesgo extremo e inminente”, advirtieron, recordando que el Estado costarricense está obligado por tratados internacionales a garantizar la vida, la integridad y los derechos territoriales de los pueblos indígenas.

En estos momentos, Sibar y un grupo de defensores se mantienen en vigilia en el terreno para evitar nuevos actos de despojo y agresión.