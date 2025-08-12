Presidente colombiano responde a Trump por sus críticas a Bogotá

Bogotá, 12 ago (Sputnik).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, respondió este martes a la crítica que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la ciudad de Bogotá, cuando comparó los crímenes cometidos en Washington DC con los de la capital colombiana.

«Si no conoce Bogotá, no puede saberlo. El presidente Trump debe saber, y si no que le cuenten, que Bogotá es uno de los lugares de la tierra donde no muere un solo niño de hambre, eso lo hace uno de los mejores lugares de la tierra», afirmó Petro en una declaración pública.

Trump había dicho el lunes que la tasa de homicidios en Washington DC superaba a la de Bogotá y Ciudad de México, ciudades que llamó las «peores de la tierra».

El mandatario estadounidense anuncio medidas frente al aumento de la delincuencia en la capital estadounidense.

Trump dijo que «probablemente la tasa de asesinatos más alta de la historia» y culpó a pandillas, bandas violentas, consumidores de drogas y personas sin hogar de la crisis de seguridad.

El mandatario estadounidense anunció el despliegue de la Guardia Nacional en Washington DC al tiempo que nombró a Pam Bondi, directora del Departamento de Justicia como la encargada del mando policial en la capital de su país. (Sputnik)