Putin comparte con Kim Jong-un detalles de su próxima reunión con Trump

Moscú, 12 Ago (Sputnik).- El presidente ruso, Vladímir Putin, mantuvo este martes una conversación telefónica con el líder de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), Kim Jong-un, según informó el Kremlin.

El mandatario ruso felicitó a su homólogo norcoreano con motivo del 80.° aniversario de la Liberación de Corea del dominio colonial japonés, que se celebrará el 15 de agosto. Putin también compartió información con Kim Jong-un sobre las próximas conversaciones con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Además, elogió el apoyo prestado por la RPDC en la liberación de la provincia rusa de Kursk de las Fuerzas Armadas de Ucrania.