Radiografía de una elección

¿Qué les está ocurriendo a los dirigentes de los partidos políticos tradicionales, que se comportan como si estuviesen cavando su propia tumba y provocando autoinfligirse una tunda electoral?

1) A pesar de estar bien enterados de un posible amplio respaldo al movimiento «rodriguista», aunque aún podrían intentarlo, no han tomado ninguna iniciativa para conformar una alianza de oposición.

2) El partido Nueva República persiste en postular para Presidente, por tercera vez, a Fabricio Alvarado Muñoz, a pesar de que por su ultraconservadurismo fundamentalista perdió mucho apoyo; es probable que la prohibición de la doble postulación incidirá para reducir la cantidad de diputaciones que obtendrán.

3) En el PUSC se eligió candidato presidencial al poco renombrado Juan Carlos Hidalgo Bogantes, dividiendo el respaldo de la clase empresarial de derecha, con la que también está muy vinculado Eliécer Feinzaig Mintz.

4) La coalición de los partidos Acción Ciudadana y Agenda Democrática Nacional, denominada Agenda Ciudadana, postuló a Claudia Dobles Camargo, esposa de Carlos Alvarado, como si no hubieran entendido que, a pesar de que se constituyó dicha alianza, la generalidad del electorado entiende que es un intento de resucitar al PAC, partido que resultó condenado al ostracismo político.

5) Por el Frente Amplio aspira a la Presidencia Ariel Robles Barrantes, quien ha sido desacreditado por supuestos problemas de drogadicción; este partido parece haber perdido su norte, puesto que, en vez de continuar defendiendo los intereses de la clase obrera, ha venido priorizando su vinculación con los partidos tradicionales para confrontar al «rodriguismo» de forma que parece enfermiza.

6) Natalia Díaz Quintana se postula para la silla presidencial por el partido Unidos Podemos; aunque es una profesional competente, quizás le habría resultado preferible no renunciar como ministra de la Presidencia del actual gobierno, postergando sus aspiraciones políticas.

7) Mediante convención interna del PLN resultó electo Álvaro Ramos Chaves como candidato a la Presidencia, al vencer a otras/os aspirantes; pareciera que la decisión se tomó como reconocimiento a su gran espíritu de superación, y en procura de postular al precandidato con menos cuestionamientos; procede reconocerle a Ramos su valiente decisión de excluir como candidatos a diputaciones a diversos aspirantes muy desacreditados, y por preferir que importantes dirigentes del partido no intervengan en la campaña, lo cual le ha provocado confrontaciones, y le representa riesgo de que dicha osadía le genere zancadillas y le disminuya apadrinamiento.

8) Respecto al resto de candidatos, José Aguilar Berrocal, Claudio Alpízar Otoya, Luis Amador Jiménez y Fernando Zamora Castellanos, se justifica decir que, por ser poco conocidos, y por tener muy limitada participación mediática en actividades proselitistas, es bastante reducida la posibilidad de que reciban suficiente respaldo del electorado; sus respectivos partidos difícilmente alcanzarán el mínimo de votos para adquirir derecho a recibir la contribución estatal destinada a financiar su participación en elecciones posteriores.

9) El movimiento que partiendo de cero engendró Rodrigo Chaves aspira a la reelección; es definitivamente caudillista; se inscribió para participar en los próximos comicios como una alianza que ya se resquebrajó, lo cual no pareciera que le reducirá respaldo; sus seguidores, que según las encuestas han aumentado, parecen dispuestos a reafirmarle el apoyo indistintamente del nombre del partido y de quién sea el/la candidato/a a la Presidencia.

10) Muchos medios de divulgación de información han venido procediendo a entrevistar, preferentemente, a Laura Fernández Delgado, postulada como candidata por el “rodriguismo”, lo cual le genera celebridad y mayor respaldo; respecto a ella sus adeptos/as parten del supuesto de que fue el propio Chaves quien la eligió para aspirar al solio presidencial. Probablemente las encuestas posteriores a su formal postulación reflejarán que su preferencia se va a incrementar.

11) El “rodriguismo” aduce que no solo aspira a ganar tanto el Poder Ejecutivo y el Congreso, sino a obtener una cantidad de diputadas/os suficiente para introducir reformas en nuestra Constitución Política y reformar el Estado; también insiste en que busca remover las/os magistrados que considera culpables de que la administración de justicia no sea pronta y cumplida; adicionalmente, pretende sustituir a los jerarcas de instituciones estatales a quienes les atribuye que entorpecen la labor del Poder Ejecutivo, como si quisieran cogobernar. En forma similar a lo ocurrido como resultado de la Guerra Civil de 1948, pareciera que se pretende implementar profundas transformaciones políticas, sociales y económicas, que marquen un antes y un después en la historia del país, suficientes como para argumentar el inicio de nuestra Tercera República.

12) Como ocurre con los imperios, también a los partidos políticos les sobreviene el declive; arguyendo buenas intenciones surgió a la vida política el PLN, pero en forma progresiva se ha venido contaminando, y ha permitido que se incorporen personas cuya conducta es bastante reprochable; la naturaleza humana impulsa a las personas, y por consiguiente al electorado, a bajar del pedestal a quienes buscan encumbrase sin los méritos requeridos y, al derrumbarlos, con frecuencia lo hacen con saña y crueldad; lo anterior da margen a pensar que a este partido le está reservada una descomunal paliza en las próximas elecciones, al menos en las presidenciales.

13) Es notoria la diferencia de las campañas políticas, desde hace muchas décadas, en relación con el próximo escrutinio, dentro de los partidos de oposición al gobierno: pareciera prevalecer un ambiente de claudicación y resignación. Resulta muy extraño que, en lo concerniente a divulgación de vídeos y mensajes de índole partidista, quienes adversan al actual gobierno brillan por su ausencia en las redes sociales.

14) Con mayor razón cabe esperar limitado respaldo para los partidos tradicionales tomando en consideración que, entre quienes les guardan fidelidad, hay indicios de que rige apatía, desilusión y conformismo, incrementados por muchos desaciertos de quienes conforman las cúpulas, razones por las cuales no sería de extrañar un significativo abstencionismo.

15) Con objetividad, sin necesidad de ser iluso, ni entusiasta, resulta probable que se concrete la reelección del actual gobierno en el escrutinio de Feb./2026; si así ocurriera, resultaría preferible que la proporción de votos sobrepase el 40% necesario para que no haya necesidad de una segunda ronda, o balotaje, para invertir dicho ahorro en obras de infraestructura, que se entienden como indispensables.

(*) Nelson Arrieta Piedra es ingeniero civil