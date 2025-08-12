Rusia y Bielorrusia realizarán un ejercicio estratégico conjunto

Minsk, 12 Ago (Sputnik).- En Bielorrusia, entre el 12 y el 16 de septiembre, se realizará el ejercicio estratégico conjunto Západ 2025 (Oeste) con las Fuerzas Armadas de Rusia, comunicó este martes el Ministerio de Defensa bielorruso.

Minsk anunció las tareas del simulacro: «Uso de las agrupaciones de fuerzas con el fin de proveer la seguridad militar del Estado de la Unión». El objetivo común es poner a prueba las capacidades de ambos países para garantizar la seguridad militar y la «preparación para repeler una posible agresión».

Este entrenamiento es bienal, recordó el jefe del Departamento de Cooperación Internacional Militar en la cartera de Defensa bielorrusa, el mayor general Valeri Revenko.

«La República de Bielorrusia lleva a cabo una política afín a la paz y pone en práctica un conjunto de medidas destinadas a garantizar la seguridad militar del Estado», afirmó. El funcionamiento de la agrupación de tropas regional conjunta entre ambos países, creada en 2000, forma parte de la implementación de esta política, explicó.

El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Bielorrusia se hará cargo de la comandancia del ejercicio, cuya agenda contempla repeler ataques aéreos, llevar a cabo combates defensivos, derrotar al enemigo que penetre a través de las defensas y recuperar la integridad territorial del Estado, apoyar operaciones terrestres desde el aire, reprimir grupos armados ilegales, subversivos y de inteligencia en la retaguardia. (Sputnik)