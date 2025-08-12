Samuel Doria Medina confía en superar la crisis económica y social de Bolivia

Santa Cruz (Bolivia), 12 ago (Sputnik).- En su cuarto intento por ganar la presidencia de Bolivia, el candidato opositor Samuel Doria Medina encara los comicios de este domingo confiado en sus posibilidades de ganar y llevar adelante un plan integral para superar la actual crisis económica y fomentar la unidad nacional.

Ministro de Planificación durante la presidencia de Jaime Paz (1989-1993), el empresario de 68 años aseguró a la Agencia Sputnik que cuenta con experiencia en la gestión pública para desempeñar el cargo y adelantó que espera tener relaciones cordiales con Rusia, restaurar los nexos con Israel y los vínculos a nivel de embajador con EEUU.

Doria Medina accedió a esta entrevista mediante un cuestionario, debido a su nutrida agenda de campaña electoral, y prometió garantizar el suministro de combustibles para la población, inyectar divisas y acabar con la inflación, que a julio era casi del 17 por ciento en el acumulado de este año.

Pregunta: Las encuestas de intención de voto lo favorecen. ¿Cree que puede ganar en primera vuelta?

Respuesta: Ya veremos. En todo caso, vamos a ganar. Lo siento en la calle. La gente está con nosotros y la masiva operación de desprestigio que hay en Internet no engaña. Así que seguimos primeros en la expectativa de voto.

P: ¿La unidad del bloque opositor aún es posible o está descartado totalmente?

R: Cuando estemos en el Gobierno impulsaré la unidad de todos los bolivianos detrás de un plan integral de resolución de la crisis económica. Allí serán bienvenidos todos y todas.

P: Usted promete en 100 días sacar a Bolivia de la difícil situación económica en la que se encuentra. ¿Cómo lo va hacer? ¿Qué medidas aplicará?

R: La inflación hasta julio es de casi 17 por ciento. Es decir, más del doble de la presupuestada por el Gobierno. Si se proyecta este resultado tendremos una inflación de alrededor del 30 por ciento a fin de año. Las causas del alza de precios no son coyunturales. Son la falta de dólares, la escasez de combustibles y, sobre todo, el gasto excesivo del Gobierno, que se financia con préstamos sin respaldo del Banco Central. Tenemos que acabar con estos factores para terminar con la inflación. Lo haremos con un plan integral para traer dólares y combustibles, y reduciendo el sobregasto en privilegios de la burocracia. Planteamos la eliminación de las rentas vitalicias de los políticos, porque vamos a gastar hasta el último centavo en la gente. Sin privilegios para el Gobierno, cortaremos el déficit fiscal, unificaremos el tipo de cambio, conseguiremos dólares y devolveremos la confianza de exportadores e inversionistas en el país.

P: ¿Cómo garantizará combustibles y a qué precio? ¿Mantendrá la subvención o la eliminará?

R: Las subvenciones solo están beneficiando a los contrabandistas de combustible, que lo compran barato aquí y lo venden caro en los países vecinos. Esto está desangrando la economía. Tenemos que resolverlo y lo haremos.

P: Bolivia necesita dólares de manera urgente. ¿Qué hará para inyectar divisas y eliminar el «corralito» bancario (el ahorrista no puede retirar sus dólares en la misma moneda)?

R: Haremos un fondo de estabilización con apoyo internacional y unificaremos el tipo de cambio. Las personas que depositaron en dólares podrán retirar sus depósitos en dólares. La propiedad privada es sagrada.

P: Usted básicamente propone cambiar lo que hizo el MAS (Movimiento Al Socialismo, izquierda) en los últimos 20 años ¿Cómo lo hará, convocará a una Asamblea Constituyente?

R: Los cambios que hemos propuesto se pueden hacer con una reforma parcial de la Constitución. La convocatoria a una Constituyente es un resorte del Parlamento y dependerá de la correlación de fuerzas que haya en este.

P: En el plano de las relaciones internacionales, ¿cómo será la política exterior de Bolivia? ¿Cómo serán las relaciones con EEUU, cuyo embajador fue expulsado por Evo Morales (2006-2019), y con Israel, con quien se rompió relaciones?

R: Bolivia tendrá relaciones con todos los países que puedan aportar algo a nuestro país. Reestableceremos las relaciones con EEUU a nivel de embajadores y depuraremos toda nuestra política exterior de ideología, así que tendremos relaciones con Israel y no suspenderemos nuestras relaciones con Irán, aunque sí anularemos el acuerdo de cooperación militar con este país, porque no le conviene al país. En cambio, pondremos a raya a los países que hoy interfieren en la política interna del país, como Venezuela y Cuba. No por su ideología, sino por traspasar los límites de la soberanía nacional.

P: ¿Cómo serán las relaciones con Rusia, que es socio de Bolivia en la industrialización de litio e investigación nuclear con Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear que se construye en El Alto?

R: Esperemos que sean relaciones cordiales. Así lo buscaremos. La posición boliviana será de condena a toda agresión armada contra un país soberano como Ucrania.

P: ¿Se acercará más a bloques como los BRICS y el Mercosur (Mercado Común del Sur)?

R: Seguiremos en el Mercosur y trabajaremos con los BRICS y también con otros bloques internacionales. Bolivia es un país pobre y con pocas oportunidades internacionales, así que no va a despreciar ninguna puerta que se le abra.

P: Por último, ¿qué medidas tomará con los bloqueos de carreteras, que es la principal forma de protesta de los bolivianos?

R: Hay que prevenirlos antes que lamentarlos. Para eso necesitamos un gobierno eficiente, capaz y también sensible, que no quiera imponerse a la mala y que se anticipe a los problemas. Si no logramos prevenir los bloqueos, acudiremos a la Policía, pero para eso la capacitaremos y fortaleceremos. Cuando los bolivianos comiencen a beneficiarse con el programa de revolución del turismo que pondremos en marcha, seguramente apoyarán nuestros esfuerzos para tener tolerancia cero a los bloqueos.

Casi ocho millones de ciudadanos están habilitados para votar este domingo en las elecciones generales en Bolivia.

Si ningún candidato obtiene el 50 por ciento más uno de los votos, habrá una segunda vuelta el 19 de octubre.

Además de Doria Medina, otro candidato de derecha, Jorge «Tuto» Quiroga, se perfila como favorito para pasar a segunda vuelta, según la mayoría de las encuestas de opinión.

Quien resulte electo asumirá el 8 de noviembre, por un periodo de cinco años.

Este domingo también se eligen los 130 diputados y 36 senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y nueve representantes ante organismos supraestatales como el Mercosur y el Parlamento Andino. (Sputnik)