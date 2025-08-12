Surge coalición en Costa Rica para fortalecer apoyo a Palestina

San José, 12 Ago (Elpaís.cr).- Con el objetivo de articular y potenciar los esfuerzos de solidaridad de Costa Rica hacia el pueblo palestino, se presentó oficialmente la Coalición Costarricense por la Paz y la Justicia para Palestina (Coalición PalestinaCR), integrada por organizaciones, colectivos, redes y personas que trabajan desde distintas regiones del país para visibilizar y respaldar activamente la causa palestina.

La iniciativa también busca fortalecer el trabajo del Consulado Honorario de Palestina en Costa Rica, dirigido por Wajiha Sasa Marín, hija de padre palestino y madre costarricense. En el video de lanzamiento, la cónsul apeló a la tradición costarricense de defensa de la paz y el derecho internacional:

“Costa Rica ha tenido un rol de liderazgo en la defensa y construcción del derecho internacional, por tener la tradición de no resolver los problemas a través de la violencia y por el uso de las instituciones, de los tratados y marco legal internacional”, señaló.

“Desde Costa Rica hay muchísimo que hacer, principalmente hacerle ver a nuestros gobernantes que no estamos de acuerdo con su posición tibia y falta de liderazgo, siendo un país que podría liderar un planteamiento y apuesta de límites a Israel”, agregó.

Objetivos y principios

La Coalición PalestinaCR se define como un espacio respetuoso, diverso, ecuménico y multicultural, comprometido con la lucha del pueblo palestino por la vida, la justicia y la libertad, así como contra el genocidio y la impunidad. Entre sus principales metas destacan:

Articular a las fuerzas vivas a favor de Palestina en Costa Rica, para lograr mayor visibilidad e incidencia.

Informar, sensibilizar y concientizar a la comunidad nacional sobre la situación del genocidio en Palestina.

Promover acciones concretas de solidaridad desde el ámbito local contra las acciones de ocupación y violencia.

Un contexto de crisis humanitaria

El lanzamiento se realiza 668 días después del inicio de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, que según cifras de la Embajada de Palestina en Uruguay y diversos organismos internacionales, ha causado el desplazamiento forzoso de casi dos millones de personas, la muerte de más de 60.000 y ha dejado a 1,1 millones en niveles catastróficos de inseguridad alimentaria.

El anuncio coincide con un momento en el que la posición diplomática de Costa Rica ha sido calificada como poco clara, e incluso mientras se negocia un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Israel.

Campaña nacional de firmas

Como parte de su presentación, la Coalición PalestinaCR lanzó una Campaña Nacional de Recolección de Firmas que se extenderá hasta el 30 de septiembre, con el objetivo de recolectar adhesiones ciudadanas para:

Exigir que el gobierno condene pública y enérgicamente el genocidio contra el pueblo palestino.

Romper de inmediato relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, y suspender las negociaciones del TLC.

Demandar un alto al fuego definitivo, el levantamiento del bloqueo a Gaza y la reconstrucción de la infraestructura civil palestina.

Apoyar activamente la investigación y el juicio por crímenes de guerra y genocidio.

Las hojas para recolectar firmas pueden descargarse desde la cuenta de Instagram @coalicionpalestinacr, solicitarlas al correo info@palestinacr.org, al WhatsApp +506 8734 9880 o firmar electrónicamente en el enlace https://chng.it/c8bHbCjQcn.

La coalición invita a participar mediante la difusión de información, el apoyo a organizaciones humanitarias y la colaboración en actividades solidarias.

“La causa palestina es la causa de todas las personas dignas: por eso no bajamos los brazos, no callamos, y no dejamos de luchar por una Palestina libre y justa”, concluyó el comunicado de presentación.