Trump podría demandar a Powell por su gestión en la renovación edilicia de la FED

Washington, 12 ago (Sputnik).- El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo este martes que está pensando en presentar una demanda contra el director de la Reserva Federal (FED), Jerome Powell, por su gestión en la renovación de varios inmuebles del organismo.

«Estoy considerando presentar una demanda contra Powell debido al horrible y totalmente incompetente trabajo que ha hecho en la gestión de la construcción de los edificios de la FED», dijo el mandatario en la red Truth Social.

El mandatario volvió a pedir a Powell para que la FED baje las tasas de interés.

«Powell debería bajar ahora las tasas de interés», expresó Trump.

El mandatario considera que la FED no está actuando con la celeridad necesaria y afirma que la negativa a bajar las tasas de interés perjudica a la economía estadounidense.

Sin embargo, Trump dijo que la economía de su país es lo suficientemente sólida como para absorber el impacto de la política de la FED.

A fines de julio, la FED decidió mantener la tasa de interés en un rango de 4,25-4,5 por ciento.

Entonces, Powell afirmó que las políticas del Gobierno continúan «evolucionando» y sus efectos en la economía «se mantienen inciertos». (Sputnik)