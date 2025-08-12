UCR lidera proyecto para dotar a la Isla del Coco de cartografía actualizada con tecnología de punta

San José, 12 ago (Elpaís.cr).- La Universidad de Costa Rica (UCR), junto a otras instituciones, avanza en un ambicioso proyecto para generar la cartografía más detallada y precisa que haya tenido la Isla del Coco, un enclave natural de incalculable valor ecológico y patrimonial.

Mediante vuelos con drones equipados con sensores fotogramétricos y tecnología lidar (Light Detection and Ranging), la iniciativa busca producir mapas y modelos tridimensionales que sirvan como herramientas clave para la gestión del Parque Nacional Isla del Coco (PNIC), declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco y Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica.

La isla, reconocida por su biodiversidad única —con 296 especies de plantas vasculares, 48 de ellas endémicas, y un 60 % de peces de agua dulce exclusivos del lugar— no contaba con cartografía actualizada debido a la complejidad de su ubicación y a sus condiciones climáticas adversas.

El proyecto “Generación de información geoespacial de la Isla del Coco mediante tecnología fotogramétrica y lidar” es desarrollado por la Escuela de Ingeniería Topográfica de la UCR, el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LanammeUCR), la Fundación Amigos de la Isla del Coco (Faico) y el Área de Conservación Marina Coco (ACMC). Hasta ahora, se ha cubierto aproximadamente el 90 % del territorio insular.

Beneficios ambientales y estratégicos

Según Randy Chinchilla, especialista de Faico y del ACMC, el trabajo aportará información científica de alto valor para diseñar y ejecutar estrategias de conservación efectivas, beneficiará al sector pesquero al proteger ecosistemas esenciales y fortalecerá la gobernanza ambiental. También abrirá oportunidades para el turismo responsable y la educación ambiental, además de fomentar la conciencia ciudadana sobre la importancia de conservar el patrimonio natural.

Entre los productos casi finalizados se encuentra una ortofoto corregida geométricamente y datos lidar que permitirán elaborar modelos digitales de terreno y conocer con detalle el relieve, la red hídrica, la cobertura boscosa y la ubicación de deslizamientos. Esta información será crucial para la planificación de infraestructura, el monitoreo de la flora y la identificación de áreas para reforestación.

Retos en el trabajo de campo

El levantamiento de datos ha implicado superar desafíos logísticos y climáticos. En zonas pequeñas se usaron vuelos programados, pero en áreas extensas o de difícil acceso fue necesario operar manualmente, incluso desde lanchas, debido a la presencia de nubes a baja altura o a la geografía accidentada.

El equipo también tuvo que lidiar con la conducta de aves nativas que se lanzaban contra los drones, así como con largas caminatas hasta puntos estratégicos como el cerro Pelón, que requieren dos días completos de traslado y operación.

A pesar de las dificultades, la motivación del equipo sigue intacta. “Es un tesoro natural, entonces es algo que yo como costarricense quisiera ayudar a conservar. Eso es lo que a mí me mueve”, expresó Paul Vega, del LanammeUCR.

La próxima etapa incluye una nueva gira de campo para completar las áreas pendientes y un análisis más profundo de la red hídrica, los tipos de bosque y las zonas con riesgo de deslizamiento, con el objetivo de optimizar la conservación de uno de los patrimonios naturales más emblemáticos de Costa Rica.