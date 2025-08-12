Venezuela ha enfrentado 20 ataques terroristas en un año, afirma ministro

Caracas, 12 ago (Xinhua) — El ministro venezolano para Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, presentó hoy martes un balance sobre las acciones terroristas que ha enfrentado Venezuela, y aseguró que desde agosto de 2024 se han registrado 20 ataques.

«Desde haber asumido el cargo (como ministro) en agosto, hemos enfrentado al menos 20 casos de violencia, pasando por los hechos terroristas de julio-agosto hasta la última operación», detalló desde el Palacio Federal Legislativo, donde presentó el informe.

El ministro hizo un recuento cronológico sobre las operaciones en el país e indicó que el extremismo ha intentado iniciar una nueva fase violencia.

«Nos llegó información de una reunión que se realizó en Colombia en las que estuvo la señora María Machado. Nos estamos enfrentando a criminales y delincuentes que están bajo el liderazgo de María Corina Machado. Luego comenzaron a llegar personas extrañas a este país, mercenarios con el fin de ejecutar acciones violentas contra el país», detalló Cabello.

El ministro comentó que la nación ha enfrentado más agresiones desde las elecciones del pasado 28 de julio de 2024, cuando resultó reelecto Nicolás Maduro como presidente de la nación.

Recordó que el 7 de agosto de este año, fue desarticulada en la zona de Plaza Venezuela (centro de Caracas) una agresión que pretendía generar caos en Caracas. En el operativo fueron detenidas 13 personas.

«Es una alianza criminal», agregó Diosdado Cabello, al tiempo que señaló los vínculos de la oposición venezolana con estos actos.

Cabello también recordó que en Maturín, estado Monagas (noreste), se incautó material explosivo en dos galpones con 51.235 unidades de carga hueca, 36 rollos de cordón detonante, 287 pastillas explosivas, 60 iniciadores primarios Baker y 127 detonadores.

Asimismo, agradeció a los organismos de seguridad del Estado para frenar la violencia que intenta desestabilizar la nación.