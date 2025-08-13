Autoridades de Cuba evocan legado del líder histórico Fidel Castro

La Habana, 13 ago (Sputnik).- El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, evocó este miércoles el legado del exmandatario Fidel Castro (1976-2008), considerado el líder histórico de la Revolución socialista en la isla.

«Fidel no es solo presente. Es una constante. Guía y reto. Ejemplo y desvelo. Siento que sigue en la vanguardia, como en la Sierra o en Girón», apuntó el mandatario en la red social X.

Además, en un texto publicado en el sitio de la Presidencia, Díaz-Canel se refirió a la «trascendencia» del liderazgo de quien fuera primer ministro y presidente de Cuba durante muchos años.

«En la historia de Fidel, desde sus años de estudiante hasta su presencia indiscutible de ahora mismo, hay un cúmulo infinito de lecciones y todas coinciden en un punto: jamás se dejó vencer por las circunstancias», apuntó el jefe de Estado cubano.

Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, recordó en X el aniversario 99 del natalicio del líder y señaló que muchas personas que lo conocieron y trabajaron con él, tiene ahora «la tarea de defender y preservar su obra humanista y revolucionario».

Fidel Alejandro Castro Ruz nació en Birán, Holguín, el 13 de agosto de 1926, se graduó de Derecho por la Universidad de La Habana y desde muy joven, comenzó a vincularse a movimientos políticos y sociales.

Tras liderar al Ejército Rebelde y declarar el triunfo de una Revolución en Cuba, en enero de 1959, asumió diversos cargos en el país, como Primer Ministro (1959-1976) y Presidente del Consejo de Estado y de Ministros (1976-2008).

Falleció el 25 de noviembre de 2016 y actualmente, es considerado un referente para muchos movimientos de liberación en América Latina y el Caribe. (Sputnik)

