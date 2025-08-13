Beiging, 13 ago (Xinhua) — La «burbuja de información» creada por las autoridades del Partido Progresista Democrático (PPD) de Taiwán se está empezando a desmoronar, a medida que la población de la isla comienza a conocer la verdadera parte continental de China a través de internet y los servicios de redes sociales, señaló hoy miércoles una portavoz de la parte continental.

Zhu Fenglian, vocera de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado, hizo estos comentarios en una conferencia de prensa en respuesta a información brindada por algunos medios de comunicación de Taiwán alegando que la parte continental está usando las redes sociales para «lavar el cerebro» de la juventud en la isla.

Según Zhu, durante mucho tiempo las autoridades del PPD han intentado bloquear los canales por los cuales los compatriotas taiwaneses pueden conocer la parte continental, y han engañado al público.

Gracias a la penetración de internet y la rápida evolución de las redes sociales, los cibernautas de ambos lados del estrecho de Taiwán ahora pueden acceder a las noticias más rápido, ver la vida cotidiana de cada uno con mayor facilidad y participar en intercambios más diversos, sostuvo la portavoz.

Como resultado, las mentiras sobre la parte continental inventadas por las autoridades del PPD están siendo gradualmente expuestas, agregó la misma fuente.

Zhu aseveró que la parte continental se está esforzando constantemente para ayudar a las personas de todas las edades en Taiwán a entender mejor el otro lado del estrecho. Los compatriotas en la isla, especialmente los jóvenes, son bienvenidos a visitar la parte continental, y esta última, a su vez, está comprometida a crear mejores condiciones y más oportunidades para que hagan realidad sus sueños.