Cancillería china en RAEHK critica informes de EEUU por acusaciones infundadas sobre DDHH

Hong Kong, 13 ago (Xinhua) — Un portavoz de la Oficina del Comisionado del Ministerio de Relaciones Exteriores de China en la Región Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK) expresó hoy miércoles su firme oposición al denominado «Informe por países 2024 sobre prácticas de derechos humanos» publicado recientemente por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Los informes ignoran la verdad y difaman deliberadamente los derechos humanos y el Estado de derecho en China y en la RAEHK. Haciendo caso omiso de su propio pésimo historial de derechos humanos, Estados Unidos inventó falsedades sobre el supuesto «deterioro» de la situación de los derechos humanos en Hong Kong en el informe, afirmó el portavoz.

Al promover casos relacionados con elementos anti-China y anti-RAEHK, Estados Unidos pone de manifiesto sus intentos de politizar y utilizar como arma las cuestiones de derechos humanos en un siniestro complot para frenar el desarrollo de China a través de Hong Kong, lo cual es absolutamente despreciable, añadió el portavoz.

El portavoz hizo hincapié en que Hong Kong es una sociedad gobernada por el Estado de derecho, en la que se deben respetar las leyes y se deben sancionar las infracciones, y señaló que la RAEHK gestiona los casos de manera justa y combate con firmeza las acciones y actividades que ponen en peligro la seguridad nacional, lo cual es una medida necesaria para defender la seguridad nacional y la dignidad de la ley, y es irreprochable.

De hecho, desde la implementación de la ley de seguridad nacional en Hong Kong y de la Ordenanza de Salvaguardia de la Seguridad Nacional, los derechos y libertades de los residentes y los medios de comunicación de Hong Kong han estado plenamente protegidos por la ley, indicó el portavoz.

Añadió que, en la actualidad, Hong Kong es reconocido como una de las economías más libres del mundo, ocupando el tercer lugar a nivel mundial como centro financiero internacional, y destaca en índices como la competitividad global, la competitividad del talento y el entorno de inversión, lo que refleja el reconocimiento y la confianza de la comunidad internacional en Hong Kong.

El Gobierno central apoya firmemente al Gobierno de la RAEHK en la salvaguardia legal de la seguridad nacional y el castigo de los delitos que la ponen en peligro, expresó el portavoz, e instó a Estados Unidos a que deje inmediatamente de desacreditar a Hong Kong y de inmiscuirse en los asuntos internos de China.