Cerca de 20 muertos cerca de la isla italiana de Lampedusa al naufragar un buque

Roma, 13 ago (Sputnik).- Unas 20 personas murieron y otras 27 se dan por desaparecidas tras el naufragio de una embarcación con migrantes a bordo cerca de la isla italiana de Lampedusa, situada al sur de Sicilia, informó este miércoles el corresponsal Sergio Scandura de la emisora Radio Radicale.

«Un naufragio a 14 millas ( 22,5 kilómetros) al sur-sureste de Lampedusa. Se han hallado unos 20 cadáveres y 27 personas se dan por desaparecidas. El buque llevaba a 97 personas a bordo», Scandura escribió en la red social X.

El corresponsal precisó que «estas cifras son provisionales» y pueden cambiar.

Según los medios de comunicación italianos, la embarcación en peligro fue avistada inicialmente por un helicóptero de patrulla de la Guardia de Finanzas.

La Guardia Costera, la Guardia de Finanza y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) llegaron al lugar del desastre cuando la embarcación ya había volcado. Los agentes lograron rescatar a unas 60 personas.

Por su parte, el periódico Il Messaggero afirmó, por su parte, que entre 70 y 80 personas sobrevivieron al naufragio. (Sputnik)