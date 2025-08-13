China examinará medidas antidumping sobre fibras ópticas de único modo procedentes de India

Beijing, 13 ago (Xinhua) — El Ministerio de Comercio de China anunció hoy miércoles que el próximo 14 de agosto iniciará una revisión por la expiración de las medidas antidumping dirigidas a las fibras ópticas de único modo originarias de India.

La revisión por vencimiento, solicitada por la industria nacional de fibras ópticas, determinará si la terminación de las medidas antidumping conducirá a un nuevo dumping y perjuicio, informó el ministerio en un comunicado.

La Comisión de Aranceles de Aduanas del Consejo de Estado mantendrá los aranceles antidumping durante la revisión, y el alcance y las tasas permanecerán sin cambios, según el ministerio.

China comenzó a imponer dichos aranceles a las fibras ópticas de único modo importadas de India en agosto de 2014, con tasas arancelarias que oscilan entre el 7,4 y el 30,6 por ciento. Los aranceles fueron revisados y extendidos por cinco años en 2020.