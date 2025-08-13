Corte Suprema de Brasil elige a juez Edson Fachin como su nuevo presidente

Brasilia, 13 ago (Xinhua) — El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil eligió este miércoles al juez Edson Fachin como el nuevo presidente de la Corte por los próximos dos años, en reemplazo de Luís Roberto Barroso.

En una elección simbólica, Fachin recibió 10 de los 11 votos posibles, mientras que Alexandre de Moraes fue elegido vicepresidente con el mismo número de votos, siguiendo la tradición de que ningún magistrado vote por sí mismo.

Barroso felicitó al nuevo presidente y afirmó que «es una suerte para el país que, en esta coyuntura, pueda tener (de sucesor) a una persona con la calidad moral e intelectual».

Fachin agradeció la «confianza» de sus colegas y aseguró que asume la presidencia con «sentido de misión y con la conciencia de un deber que cumplir». Además, añadió que continuará «buscando fortalecer la colegialidad, la pluralidad, siempre abiertos al diálogo».

Por su parte, Moraes calificó como un «honor y una alegría» la oportunidad de acompañar a Fachin.

El nuevo vicepresidente del Tribunal ganó notoriedad internacional recientemente por haber sido penalizado con la ley Magnitsky por el Gobierno de Estados Unidos, debido su actuación como relator del juicio por tentativa de golpe de Estado contra el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), aliado del presidente estadounidense, Donald Trump.

El fiscal general de la República, Paulo Gonet, felicitó a los elegidos y destacó su «extrema dedicación al trabajo, la rectitud, la seguridad y el compromiso con los mejores valores de la democracia», y confió que «el Supremo seguirá en excelentes manos».

Fachin fue nombrado para la Corte Suprema por la expresidenta Dilma Rousseff (2011-2016), y forma parte de la Corte desde junio de 2015. Es originario de Rondinha, en el estado de Rio Grande do Sul, y tiene un doctorado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo.

Además de dirigir el STF, del que tomará posesión el próximo 29 de septiembre, Fachin asumirá la presidencia del Consejo Nacional de Justicia, un cargo que representa institucionalmente al Poder Judicial.