Costa Rica publicó en redes este año 2,1 millones de mensajes de odio

San José, 13 ago (EP/PL).- Las redes sociales costarricenses publicaron este año 2,1 millones de mensajes de odio, un aumento del 16 por ciento respecto a 2024 y del 400 por ciento desde 2021, revela hoy un comunicado de la ONU.

“Si Costa Rica no revierte dicha tendencia de discursos de odio, violencia y discriminación, los daños pueden tener un enorme costo para las personas, el Estado y la democracia”, subraya la declaración del organismo de Naciones Unidas. Los contenidos contra la población LGBTIQ+, en temas de política y género, encabezan la lista, mientras que X es la plataforma que refleja más mensajes de rencor y discriminación (58,55 por ciento del total), añade el Informe sobre Discursos de Odio y Discriminación 2025, presentado por la ONU en Costa Rica.

El Sistema de Naciones Unidas en el país expresa preocupación por el crecimiento sostenido y la normalización de esos mensajes de odio, violencia y discriminación, reconoce el documento.

Mientras algunas de las tendencias específicas han tenido altibajos, la organización señaló a la violencia política, las agresiones contra mujeres y la población LGBTIQ+ como las que tuvieron un mayor y más sostenido crecimiento en las redes sociales de Costa Rica.

La declaración sobre el nuevo estudio reveló, no obstante, una disminución en la cantidad de expresiones de rechazo relacionados con xenofobia, racismo, religión, choques generacionales y contra personas con discapacidad.

Un aumento visible en los ataques relacionados con el tema político se explica por el enorme volumen de mensajes que intentan desacreditar y violentar la institucionalidad, como los 535 mil dirigidos contra la Asamblea Legislativa y los Poderes Ejecutivo, Judicial, Supremo de Elecciones y Contraloría General de la República.

Otros textos frecuentes de odio son contra estereotipos que vinculan la orientación sexual a «enfermedad» o «adoctrinamiento», así como contra las mujeres, los medios y los periodistas.

La ONU señaló que el odio hacia las mujeres, especialmente hacia aquellas que lideran, opinan o defienden derechos, no es solo violencia digital: es una forma de silenciar voces, frenar avances y perpetuar desigualdades.

“Costa Rica –puntualiza el estudio sobre ese tema- no puede permitirse retroceder en los avances por la igualdad. Si normalizamos el odio contra las mujeres, estamos normalizando la injusticia”.