Costa Rica registró en 24 horas 10 mil descargas atmosféricas

San José, 13 ago (EP/PL).- Costa Rica acumuló desde la noche del martes hasta hoy unas 10 mil descargas eléctricas atmosféricas (relámpagos y rayos), informó una institución oficial especializada.

Las altas cargas en las nubes fueron causadas, sobre todo, por la ubicación cercana de la Zona de Convergencia Intertropical en el país, agravadas por la interacción de esta con fenómenos meteorológicos de alto nivel en la atmósfera, añadió el Instituto Costarricense de Electricidad.

“El grueso de las descargas eléctricas atmosféricas fueron observadas alrededor de las 9 de la noche del martes; el mayor porcentaje de ellas fueron los rayos de nube-nube, mientras las de menor por ciento fueron las de nube-tierra”, comentó la experta en hidrometeorología del ICE Ileana Moral.

Costa Rica experimenta hace semanas fuertes lluvias por el paso de ondas tropicales de la temporada, complicadas por la presencia de la Zona de Convergencia Intertropical, una banda de bajas presiones donde convergen los vientos alisios del norte y del sur, que provocan la formación de nubes, tormentas eléctricas y fuertes precipitaciones.