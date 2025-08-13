EEUU restringe visados a funcionarios de Cuba, Granada y África

Washington, 14 ago (Sputnik).- EEUU impuso restricciones de visado a funcionarios del gobierno cubano y sus familias, así como a empleados estatales granadinos y africanos, involucrados en presuntos casos de trabajo forzoso con personal médico cometidos por La Habana, informó el miércoles el Departamento de Estado.

«Hoy (miércoles), el Departamento de Estado tomó medidas para imponer restricciones de visado a funcionarios de los gobiernos africano, cubano y granadino, y a sus familiares, por su complicidad en el plan de misiones médicas del régimen cubano», indicó la entidad en un comunicado.

Añadió que los médicos «son ‘alquilados’ por otros países a precios elevados y las autoridades cubanas se quedan con la mayor parte de los ingresos».

El departamento agregó que EEUU insta a los gobiernos a pagar a los médicos adecuadamente por sus servicios y a todas las naciones democráticas a apoyar al pueblo cubano.

Iniciadas hace 62 años, las misiones médicas de Cuba han llegado a 165 países con más de 605.000 profesionales de la salud, y en 2005 el Gobierno creó la denominada Brigada Henry Reeves, especializada en responder a situaciones de catástrofes y epidemias.

De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública de Cuba, en la actualidad hay profesionales del sector en 56 naciones, con más de 24.000 colaboradores. (Sputnik)