Exportaciones de oro continúan tras vencimiento de permiso temporal: 705 kilos salieron del país sin aval oficial

San José, 13 Ago (Elpaís.cr).- La autorización temporal que permitía extraer y exportar oro de forma artesanal y en pequeña escala venció el 10 de febrero de este año. El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) asegura que desde entonces no ha aprobado ninguna nueva exportación.

Sin embargo, registros oficiales del Ministerio de Hacienda, obtenidos por La Voz de Guanacaste y compartidos con medios aliados, muestran una realidad muy distinta: entre marzo y junio salieron del país 705 kilos de oro, valorados en US$36,9 millones, a través del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

Estas exportaciones ocurrieron sin pagar impuestos y sin generar beneficios tangibles para las comunidades mineras de Abangares, en Guanacaste, donde la pobreza afecta al 27,6% de la población y la pobreza extrema al 10,5%, según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2023.

Oro de todos, beneficio de pocos

En Costa Rica, el oro, el gas y el petróleo son bienes públicos, propiedad del Estado y de toda la ciudadanía. Por ley, la extracción de oro está permitida únicamente en Abangares, Osa y Golfito, y solo de forma artesanal y en pequeña escala, como medida de apoyo a comunidades con bajos índices de desarrollo humano.

Pero la investigación revela que los principales beneficiarios de este comercio son un reducido grupo de empresas y personas, muchas de las cuales no son mineros artesanales.

El incentivo económico para abusar de la excepción legal es considerable: en abril, el precio internacional del oro subió un 30% y alcanzó un récord histórico de US$3.500 la onza Troy (31 gramos) en Nueva York. A ese precio, un kilo de oro equivale a US$112.903; los 705 kilos exportados en cuatro meses representarían ingresos brutos cercanos a US$80 millones.

Un permiso que flexibilizó controles

La situación actual tiene su origen en una reforma legal aprobada en 2020, impulsada por el fallecido diputado socialcristiano Rodolfo Peña. La ley flexibilizó los permisos de exportación y permitió vender oro al exterior con la simple presentación de una declaración jurada firmada por el exportador, sin verificación material del origen.

La Sala Constitucional advirtió en su momento que esto suponía “un debilitamiento del ordenamiento jurídico ambiental” al sustituir los controles estatales por declaraciones de los propios interesados. La entonces directora de Geología y Minas, Ileana Boschini, también se opuso, advirtiendo que la medida fomentaría la ilegalidad y era contraria al artículo 50 de la Constitución.

Entre 2017 y junio de 2025, Costa Rica exportó 9.135 kilos de oro bajo este sistema, la mayoría supuestamente procedente de los túneles y socavones artesanales de Abangares.

Falta de control y acceso restringido a la información

Intentar confirmar la trazabilidad de las exportaciones con el MINAE resultó difícil. Tras más de dos meses solicitando entrevistas, La Voz de Guanacaste interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, que ordenó a la institución responder por escrito, pero sin permitir repreguntas ni aclaraciones.

El director de Geología y Minas, Mario Gómez, rechazó conceder entrevistas. En respuesta a una solicitud de la diputada del Frente Amplio Sofía Guillén, el jefe de control minero, Esteban Bonilla, reconoció que solo un técnico atiende las 80 concesiones mineras en los 11 cantones de Guanacaste.

Bonilla atribuyó la falta de fiscalización a recortes presupuestarios progresivos que han debilitado las instituciones de control ambiental, responsabilidad tanto del Ejecutivo como de la Asamblea Legislativa.

Pese a que la DGM asegura que desde el 10 de febrero no ha tramitado exportaciones, los Registros Únicos Aduaneros muestran 65 operaciones de exportación entre marzo y junio.

Auge de la industria ilegal y uso de químicos peligrosos

La investigación apunta a que gran parte del oro exportado proviene del yacimiento ilegal de Crucitas, en Cutris de San Carlos, donde opera una industria a cielo abierto que produce miles de kilos de oro al año para el mercado estadounidense.

Paralelamente, las importaciones de cianuro —químico utilizado para separar el oro de la roca— crecieron un 623% en la última década: de 62 toneladas en 2014 a casi 450 toneladas en 2024. Los principales proveedores son Corea, Estados Unidos, Alemania y República Checa.

Concentración empresarial y opacidad

Tres conglomerados empresariales concentran más del 90% de las exportaciones de oro: Río Minerales S.A. (479,64 kilos), Metales Abangares S.A. (278 kilos) y José Miguel Porras Montero, presidente de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Abangares (Uncada), con 350 kilos.

Desde 2020, la Uncada se convirtió en uno de los principales exportadores. En 2024, Porras admitió a La Voz que no podía asegurar que el oro que compra provenga de Abangares y que la única verificación es la declaración jurada del vendedor.

Consultadas para esta investigación, Metales Abangares y la Uncada no respondieron. Porras, según registros aduaneros, realizó cuatro viajes a Miami tras el vencimiento del permiso temporal, llevando consigo 88 kilos de oro valorados en US$5,9 millones.

Río Minerales, presidida por el canadiense Charles Thomas Ogryzlo, afirma que su oro proviene de la Mina Bellavista, en Montes de Oro, bajo una concesión vigente, y que no compra a terceros. Sin embargo, no reveló detalles sobre su trazabilidad ni sobre los procesos químicos empleados.

Impacto social y ambiental ignorado

El contraste entre las millonarias exportaciones y la realidad social de Abangares es abismal. Mientras el oro sale del país sin tributar, la comunidad enfrenta pobreza estructural, servicios públicos deficientes y escasas oportunidades laborales.

Además, el uso de cianuro y otras sustancias contaminantes en la extracción plantea riesgos para el agua y los ecosistemas, sin que exista un sistema robusto de monitoreo ni de mitigación.

Un patrón regional de debilidad institucional

Este caso forma parte de Países Minados II, investigación colaborativa de La Voz de Guanacaste, Interferencia de Radios UCR, Revista Concolón (Panamá) y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP). El proyecto documenta irregularidades en la extracción de metales en Costa Rica y Panamá, con un patrón común: desmantelamiento de controles, concentración de ganancias en pocos actores y exclusión de las comunidades afectadas.

En Costa Rica, el debilitamiento progresivo de las capacidades de fiscalización, sumado a leyes que flexibilizan los controles, ha permitido que el oro —un bien público— se convierta en un negocio privado opaco y altamente lucrativo.

La gran pregunta sin respuesta

La evidencia contradice la versión oficial: 705 kilos de oro salieron del país en cuatro meses, después de vencido el permiso temporal, sin autorización formal y sin pagar impuestos.

La pregunta que queda en el aire es tan simple como grave: ¿cómo logró exportarse casi una tonelada de oro cuando las autoridades aseguran que no aprobaron ninguna operación?

Mientras no exista un sistema de verificación independiente, con recursos humanos y financieros suficientes, y mientras la trazabilidad dependa únicamente de la “palabra del vendedor”, el oro costarricense seguirá saliendo sin control, beneficiando a unos pocos y privando al país de una riqueza que pertenece a toda su ciudadanía.