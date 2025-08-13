Exportadores brasileños de jugo de naranja prevén pérdidas millonarias por arancel de EEUU a subproductos

Sao Paulo, 13 ago (Xinhua) — El sector exportador brasileño de jugo de naranja estima pérdidas de 2.900 millones de reales (unos 538 millones de dólares), a pesar de que el producto fue excluido del arancel del 50 por ciento impuesto por Estados Unidos, informó hoy miércoles la Asociación Nacional de Exportadores de Zumos Cítricos (CitrusBR).

Brasil, principal productor y exportador mundial de jugo de naranja, logró que su producto fuera uno de los casi 700 excluidos del arancel aplicado por el Gobierno de Donald Trump. Sin embargo, según un comunicado de CitrusBR, las pérdidas se deben a la inviabilidad económica de exportar subproductos de la cadena citrícola, como insumos para las industrias de bebidas y cosméticos, gravados con el 50 por ciento.

Durante la última cosecha, estos subproductos generaron ingresos por 177,8 millones de dólares, indicó el gremio, al destacar que Estados Unidos es el principal comprador de jugo de naranja brasileño.

«Muchos de estos productos dependen de ingredientes como células cítricas (los gajos de la naranja) y aceites esenciales responsables del aroma, y esos insumos están con una sobretasa del 50 por ciento, lo que inviabiliza la operación», afirmó el director ejecutivo de CitrusBR, Ibiapaba Netto.

A las pérdidas en subproductos se suma el impacto previsto por el arancel del 10 por ciento que aún recae sobre el jugo de naranja, lo cual representa un perjuicio adicional estimado en 103,6 millones de dólares, según datos de la Secretaría de Comercio Exterior del Gobierno federal.

En Estados Unidos, cerca del 58 por ciento del consumo de jugo corresponde a jugo reconstituido, un concentrado con 66 por ciento de partes sólidas que, tras la importación, se diluye con agua hasta alcanzar su proporción natural de 12 por ciento, explicó la entidad.

Los aceites esenciales, además, son insumos clave para la industria cosmética, ya que aportan notas cítricas a perfumes.

El mercado estadounidense representa el 36 por ciento de las exportaciones brasileñas de aceite esencial prensado, el 39 por ciento del aceite común y casi el 60 por ciento del «d-limoneno», sustancia que se extrae del aceite de la cáscara de los cítricos y que es utilizado en fragancias naturales.

«Puede ser un impacto muy grande para esos sectores. Aunque el sector esté aliviado por haber sido incluido en la lista de excepciones, los impactos son significativos, principalmente en un contexto de mercado desafiante como el de este año», reiteró Netto.