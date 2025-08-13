FBI ofrece cinco millones por la cabeza de Barbecue en Haití

Puerto Príncipe, 13 ago (Prensa Latina) El Buró de Información Federal (FBI) ofreció cinco millones de dólares por la cabeza del haitiano Jimmy Chérisier, alias Barbecue, quien mantiene en jaque a la policía, al Ejército y a las tropas extranjeras en la nación caribeña.

La decisión de FBI de incrementar la cifra por la captura o información sobre su paradero está basada en la acusación por conspiración y violación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.

Barbecue, que según el Departamento de Estado de Estados Unidos tiene vínculos con la República Dominicana, supuestamente conspiró con personas en el país norteño, Haití y otros lugares para pasar por alto las sanciones de Washington.

Según el diario digital Le Facteur Haiti, la Casa Blanca endurece su tono contra Jimmy Chérisier tras las revelaciones del diario jamaicano Jamaica Observer,

Este rotativo afirmó que la administración del presidente, Donald Trump, pedirá al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas que envíe una misión de seguridad a Haití para contrarrestar a los terroristas.

Las bandas armadas -de acuerdo con la fuente- amenazan con derrocar por la fuerza al régimen si los miembros del gobierno y el Consejo Presidencial de Transición se niegan a dimitir.