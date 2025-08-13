Jefe militar israelí aprueba «marco principal» de plan de ataque a Gaza

Jerusalén, 13 ago (Xinhua) — El jefe militar israelí, Eyal Zamir, aprobó hoy miércoles «el marco principal» de un plan gubernamental para ampliar la ofensiva en la Franja de Gaza hasta zonas que todavía no están bajo control israelí.

La ofensiva después tendrá como objetivo los campos de refugiados en Gaza central y la zona meridional de Al Mawasi, donde la mayoría de los 2,2 millones de residentes gazatíes han encontrado refugio, según un comunicado del Ejército israelí.

Los principios del plan fueron aprobados en una reunión de funcionarios de seguridad celebrada este miércoles, dijo el comunicado, añadiendo que «el concepto central para las próximas etapas del plan en la Franja de Gaza fue presentado y aprobado, en consonancia con la directiva a nivel político».

La aprobación de Zamir se produce tres días después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, señalara que el Ejército había ordenado entrar en la «etapa decisiva» de la guerra de Gaza, cuyo objetivo es tomar los bastiones restantes de Hamás en Ciudad de Gaza, los campos de refugiados en Gaza central y la zona meridional de Al Mawasi, una orden mayoritariamente condenada por la comunidad internacional en el contexto del empeoramiento de la crisis humanitaria en Gaza.