La Estación Espacial Internacional ejecuta una maniobra de corrección de órbita

Moscú, 14 ago (Sputnik).- La Estación Espacial Internacional (EEI) realizó una maniobra de corrección de órbita este jueves, comunicó Roscosmos.

«Los motores de la nave de carga Progress MS-30 se encendieron hoy a las 7:28 hora de Moscú (GMT+3), por 647,3 segundos […] Como resultado, la estación se elevó a una órbita de 416,7 kilómetros sobre la Tierra», precisó la corporación espacial de Rusia.

Casi cada mes la EEI pierde cientos de metros de la altura en dependencia de la actividad solar, que influye en la atmósfera terrestre.

La corrección de la órbita se efectúa con los propulsores del carguero Progress.

A bordo de la EEI trabajan actualmente siete astronautas: los rusos Oleg Platónov, Serguéi Rízhikov, Alexéi Zubritski; los estadounidenses Zena Cardman, Michael Fincke y Jonny Kim; así como el japonés Kimiya Yui. (Sputnik)