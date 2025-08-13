Lanzan cohete portador Ariane 6 desde la base espacial de Kourou

París, 13 ago (Sputnik).- El segundo lanzamiento comercial del cohete portador europeo Ariane 6 se llevó a cabo con éxito desde el puerto espacial de Kourou, en la Guayana Francesa, anunció el consorcio europeo Arianespace.

«Ariane6 ha sido lanzado para su segunda misión comercial», publicó la empresa en la red social X.

El lanzamiento tuvo lugar a las 0.37 GMT. El cohete colocará un satélite meteorológico de la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos en una órbita heliosincrónica a una altitud de 800 kilómetros. Está previsto que el aparato se separe del cohete una hora después del lanzamiento.

El primer lanzamiento comercial de Ariane 6, tras repetidos aplazamientos, tuvo lugar el 6 de marzo de 2025.

En enero pasado, el director de transportes espaciales de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés), Toni Tolker-Nielsen, declaró que la ESA planeaba realizar cinco lanzamientos del cohete Ariane 6 en 2025.

El 9 de julio del año pasado, se efectuó el primer lanzamiento del cohete Ariane 6 desde Kourou, que puso en órbita a 600 kilómetros de altura una constelación de satélites pertenecientes a diversas empresas privadas, agencias espaciales, instituciones de investigación y universidades. (Sputnik)