Las vías marítimas del mar Rojo deben estar aseguradas, según enviado chino

Naciones Unidas, 13 ago (Xinhua) — La seguridad del mar Rojo debe ser mantenida, dijo el martes Geng Shuang, representante permanente adjunto de China ante Naciones Unidas.

El mes pasado, los hutíes asumieron la responsabilidad por hundir dos buques comerciales, Magic Seas y Eternity C, en el mar Rojo.

China lo considera profundamente preocupante y pide a los hutíes que respeten los derechos de navegación de los buques comerciales de todos los países en el mar Rojo, de conformidad con el derecho internacional y que dejen de acosarlos o atacarlos, declaró Geng.

«Las vías de navegación en el mar Rojo deben mantenerse seguras. Y la seguridad de los civiles, incluidos los marineros, debe protegerse. También deben ser respetadas la soberanía, seguridad e integridad territorial de Yemen», enfatizó durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación en Yemen.

Se deben realizar esfuerzos activos para avanzar el proceso de paz yemení, expresó Geng, haciendo un llamamiento a las dos partes en conflicto para retomar los contactos, avanzar en la misma dirección, mostrar la mayor sinceridad en la resolución de sus diferencias, construir el mayor consenso posible para la reconciliación y hacer los mayores esfuerzos para restaurar la paz.

La crisis humanitaria debe aliviarse lo antes posible, agregó, señalando que Yemen está experimentando una de las peores crisis de seguridad alimentaria del mundo, con casi la mitad de su población enfrentando inseguridad alimentaria aguda y alrededor de 4,8 millones de personas desplazadas. La vida es particularmente difícil para los grupos vulnerables, incluidas las mujeres y los niños.

«La comunidad internacional debe incrementar la asistencia humanitaria a Yemen, apoyar el desarrollo económico y los esfuerzos para mejorar los medios de vida del país y ayudar al pueblo yemení a superar estos tiempos difíciles», urgió Geng.

Lo que está sucediendo en Yemen y el mar Rojo está estrechamente relacionado con la situación general en Oriente Medio. El Consejo de Seguridad celebró una reunión de emergencia sobre la situación en Gaza el domingo pasado.

El mensaje de esa reunión fue inequívoco: la gran mayoría de los miembros del consejo se opusieron al plan de Israel de tomar Gaza, se opusieron a las operaciones militares continuas de Israel en Gaza y se opusieron a la militarización de la ayuda humanitaria por parte de Israel, recordó el enviado chino.

La comunidad internacional debe adoptar todas las acciones necesarias para poner fin a los combates en Gaza sin demora, mitigar el impacto de la catástrofe humanitaria y reducir la escalada de la situación general en Oriente Medio, finalizó.