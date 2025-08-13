Lula responde a Trump que nadie en Brasil está atacando los Derechos Humanos

Río de Janeiro (Brasil), 13 ago (Sputnik).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, rebatió este miércoles un informe del Gobierno de EEUU, que asegura que la situación de los Derechos Humanos en Brasil había empeorado en el último año, sobre todo por los supuestos excesos de la Justicia contra el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023) y sus seguidores.

«Nadie está faltando al respeto a las reglas de los Derechos Humanos, como están intentado presentar al mundo; nuestros amigos americanos siempre intentan crear una imagen de demonio con los que quieren pelearse», dijo Lula durante el acto de presentación del plan «Brasil soberano», para apoyar a los sectores que se verán más afectados por la subida arancelaria al 50 por ciento anunciada por el presidente de EEUU, Donald Trump.

Lula remarcó que en Brasil el poder judicial es autónomo y que lo que Brasil está haciendo es lo que se hace en países democráticos, juzgar a las personas en base a pruebas y respetando la presunción de inocencia.

«Nuestra soberanía es intocable», proclamó Lula, muy crítico con la política de sanciones que EEUU ha adoptado contra el juez del Tribunal Supremo Federal que procesó a Bolsonaro por intento de golpe de Estado, Alexandre de Moraes, y con el poder judicial en general.

El líder brasileño subrayó que EEUU no deberían dar lecciones a Brasil sobre Derechos Humanos, y recordó de forma velada el papel que el país tuvo en el golpe de Estado de 1964, que inauguró la dictadura militar.

«Nosotros ni nos acordamos de lo que fue el papel de la embajada de EEUU en Brasilia, no lo olvidamos, pero ya no lo tenemos en cuenta, porque somos gente de paz», dijo Lula, que lamentó que la política de la administración Trump esté «tirando por la borda» 201 años de relación bilateral. (Sputnik)