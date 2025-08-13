NASA planea base lunar para reforzar seguridad en plena carrera espacial con China

Washington, 13 ago (Sputnik).- La NASA planea establecer una base lunar para garantizar la presencia humana en la Luna y fortalecer la seguridad nacional en vista de la actual carrera espacial con China, declaró este miércoles el secretario de Transporte de EEUU y administrador interino de su agencia aeroespacial, Sean Duffy.

«Todos en EEUU saben qué es el programa Apolo: vamos a ir a la Luna. Nadie sabe qué es el programa Artemisa: queremos volver a la Luna; queremos establecer una base allí, mantener a la gente en la Luna. A partir de ahí, lo que aprendamos nos ayudará a ir a Marte», declaró Duffy en el podcast «Pod Force One».

Duffy confirmó que la administración Trump percibe a China y su programa espacial como un problema de seguridad nacional, lo que ha impulsado un programa lunar acelerado.

«Este es un asunto de seguridad nacional al 100 por ciento. El espacio es paz, pero se puede usar para diversos fines, y creo que es importante que sigamos liderando», añadió el funcionario.

A principios de agosto, Duffy anunció que había llegado el momento de empezar a implementar tecnología en la Luna para hacer realidad el concepto de una base lunar.

También mencionó que EEUU pretende utilizar una fuente de energía de 100 kilovatios, aunque no aclaró si será solar u otro tipo de energía, especialmente a la luz de los informes sobre los planes de la NASA de construir un pequeño reactor nuclear en la Luna.

Según Duffy, la NASA planea iniciar el transporte no tripulado de sus recursos a la Luna después de la misión Artemisa 3, programada para mediados de 2027, con el objetivo final de establecer una base lunar allí. (Sputnik)