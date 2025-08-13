OEA y Tribunal Electoral afinan coordinación para elecciones generales en Bolivia

La Paz, 13 ago (Xinhua) — La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia sostuvieron hoy miércoles una reunión clave para afinar la coordinación técnica y logística de cara a las elecciones generales del próximo 17 de agosto, en un contexto marcado por tensiones políticas y una compleja situación económica.

El encuentro, realizado en La Paz, fue encabezado por el jefe de la misión de la OEA, Juan Fernando Cristo, ex ministro del Interior de Colombia, y marcó el inicio de la fase final del despliegue de los 87 observadores internacionales que integran la misión, provenientes de 19 países.

«Esta misión en Bolivia tuvo una primera reunión con el Tribunal Supremo Electoral para revisar toda la etapa previa a la jornada electoral. La OEA tiene una presencia muy robusta en Bolivia», señaló Cristo, subrayando el compromiso de actuar con «imparcialidad y objetividad».

El jefe de la MOE enfatizó que el fortalecimiento de la democracia boliviana contribuye al avance democrático de toda América Latina.

En ese sentido, señaló que la observación internacional no solo busca verificar el desarrollo del proceso electoral, sino también contribuir con recomendaciones técnicas e institucionales.

Por su parte, el presidente en ejercicio del TSE, Oscar Hassenteufel, dio la bienvenida a la delegación y expresó su confianza en que la presencia internacional contribuirá a generar certidumbre y confianza en el electorado.

«El próximo domingo, los observadores podrán dar fe y certeza al pueblo boliviano de los resultados que se generen», afirmó.

La misión de la OEA tiene previsto sostener encuentros en los próximos días con representantes de todos los partidos políticos, organizaciones sociales y autoridades institucionales.

Bolivia elegirá presidente, vicepresidente, legisladores y representantes supraestatales para el próximo quinquenio.