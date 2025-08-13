Parlamento Cívico Ambiental pide a Costa Rica liderar aprobación de Tratado Global sobre Plásticos

San José, Costa Rica – 13 de agosto de 2025

Por medio de CARTA ABIERTA del 12 de agosto del 2025, las 44 organizaciones del Parlamento Cívico Ambiental hicieron un llamado urgente al Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Arnoldo André Tinoco, para que la delegación costarricense en las negociaciones INC-5.2 en Ginebra defienda un Tratado Global sobre Plásticos jurídicamente vinculante que esté a la altura de la crisis ambiental, social y económica que enfrenta el planeta.

Ver: Carta Tratado Global sobre Plástico. Parlamento Ambiental

Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el mundo produce alrededor de 430 millones de toneladas de plástico al año, gran parte del cual termina en el ambiente sin una gestión adecuada. De no tomarse medidas drásticas, esta cifra podría triplicarse para 2060, con consecuencias irreversibles para la salud humana, la biodiversidad y el clima. Costa Rica no es ajena a esta problemática, enfrentando baja tasa de reciclaje, acumulación de residuos y rellenos sanitarios próximos a su límite.

El Parlamento Cívico Ambiental solicita que Costa Rica adopte y promueva un tratado que incluya:

Reducción real de la producción de plásticos, en especial de un solo uso y corta vida útil, con objetivos obligatorios y plazos claros.

de la producción de plásticos, en especial de un solo uso y corta vida útil, con objetivos obligatorios y plazos claros. Eliminación progresiva de químicos y aditivos peligrosos.

de químicos y aditivos peligrosos. Transparencia y trazabilidad en todo el ciclo de vida de los plásticos.

en todo el ciclo de vida de los plásticos. Transición justa que proteja a trabajadores, comunidades indígenas y recolectores.

que proteja a trabajadores, comunidades indígenas y recolectores. Financiamiento suficiente para prevenir la contaminación, reparar daños y garantizar que los mayores contaminadores asuman su responsabilidad.

para prevenir la contaminación, reparar daños y garantizar que los mayores contaminadores asuman su responsabilidad. Prohibición del traslado de residuos a comunidades vulnerables y rechazo a tecnologías contaminantes como la incineración.

a comunidades vulnerables y rechazo a tecnologías contaminantes como la incineración. Protección de derechos humanos y salvaguardas contra conflictos de interés corporativos.

y salvaguardas contra conflictos de interés corporativos. Responsabilidad extendida del productor y estímulo al consumo sostenible.

y estímulo al consumo sostenible. Desincentivo a la obsolescencia programada y fomento de la durabilidad de productos.

Asimismo, el Parlamento solicitó una actualización sobre el avance de las negociaciones y la posición oficial del país, recordando que este tratado representa una oportunidad histórica para que Costa Rica fortalezca su liderazgo internacional en materia ambiental y avance hacia un modelo de desarrollo verdaderamente sostenible.

El Parlamento Cívico Ambiental hace un llamado a todos los miembros de la Asamblea Legislativa, medios de comunicación y sociedad civil para que estén pendientes de este importante proceso para sustentar el liderazgo internacional del país en materia ambiental y continuar un camino hacia un verdadero modelo de desarrollo con sustentabilidad económica, social y ambiental.

(*) Bernardo Aguilar González

Presidente, Parlamento Cívico Ambiental

directorio.parlambiente@gmail.com