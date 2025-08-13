Perú rechaza acusación de Petro sobre «secuestro» de colombianos en territorio fronterizo

Lima, 14 ago (Sputnik).- Perú rechazó el miércoles las acusaciones hechas por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien calificó de «secuestro» la detención de dos ciudadanos colombianos que realizaban estudios topográficos en la isla Santa Rosa, un territorio cuya soberanía es disputada entre Lima y Bogotá.

«Nosotros rechazamos categóricamente, firmemente esas declaraciones (de Petro) que ponen en juicio la soberanía del Perú sobre ese distrito (Santa Rosa de Loreto). Protestamos y lamentamos esa sucesión de actos, ya antes habíamos sacado un comunicado sobre un acto previo, que fue la colocación de una bandera (colombiana en territorio peruano fronterizo)», dijo el vicecanciller, Félix Denegri, en conferencia de prensa.

El martes, efectivos de la Policía Nacional del Perú detuvieron a dos ciudadanos colombianos que pretendían realizar estudios topográficos en la isla Santa Rosa.

Petro acusó a las autoridades peruanas de estar perpetrando un secuestro.

«La detención de los contratistas colombianos en la Isla de Santa Rosa es ilegal. Es un secuestro. Colombia considera que la Isla de Santa Rosa no ha sido adjudicada de acuerdo al Protocolo de Río de Janeiro», expresó el mandatario colombiano a través de su cuenta en X.

El Protocolo de Río de Janeiro es un tratado firmado en 1934 por Colombia y Perú, y que estableció los límites territoriales entre ambos países.

«Instamos al Gobierno de Colombia a colaborar para detener este tipo de acciones que dañan la relación bilateral, una relación histórica, tradicionalmente armoniosa, y que fundamentalmente perjudica a las poblaciones que viven en la frontera, generando desconfianza y malestar», agregó el vicecanciller peruano.

Las tensiones en la frontera entre ambos países se avivaron el 5 de agosto luego de que Petro acusara a Perú de ocupar ilegalmente la isla Santa Rosa, algo que ha sido rechazado categóricamente por Lima.

La controversia se desató el pasado 3 de julio, cuando el Congreso peruano aprobó la Ley N.º 32.403, que creó el distrito de Santa Rosa de Loreto en la isla del mismo nombre.

De acuerdo con el mandatario colombiano, la creación del nuevo distrito peruano desconoce instrumentos jurídicos binacionales al establecer límites en una isla que surgió luego del Protocolo de Río de Janeiro.

La isla en disputa está en medio del río Amazonas, cerca de la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil, y tiene una población aproximada de 3.000 habitantes.

Los dos ciudadanos colombianos que intentaron realizar trabajos topográficos en ese distrito se encuentran detenidos en Perú y su caso está siendo investigado por la fiscalía local. (Sputnik)