¿Quién mató a Miguel Uribe? Un país que respira por la herida

El asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe es más que un crimen político: es un espejo de un país donde la impunidad alimenta una maquinaria invisible y letal.

En algunos países decir que alguien fue asesinado por un sicario es casi como afirmar que lo fulminó un rayo: un acto rápido, impersonal y, sin embargo, profundamente político. Pero la pregunta que duele no es solo quién apretó el gatillo, sino qué fuerza —antigua, invisible y persistente— mueve esa mano.

El sicario es pariente del mercenario y, en cobardía, es el ancestro del terrorista: el primero es la extensión mecánica de la mano del cobarde con poder. El sicario es una mano armada sin cerebro; el terrorista, un cobarde con voluntad propia. Maquiavelo lo considera como un riesgo para la seguridad del Estado, una amenaza para quien los contrata, y una herramienta poco confiable basada únicamente en el interés personal. En Colombia, decir que a alguien lo mató un sicario es casi como decir que lo fulminó un rayo. ¿A quién reclamarle entonces para que se haga justicia?

Sicario, un viejo oficio

Un cuento taoista, del siglo IV antes de nuestra era y atribuido al poeta Tchouang-Tse, narra cómo un monarca reacciona cuando un tratado de paz, firmado quince años antes, es violado. Sus generales le piden enviar quinientos mil soldados para castigar al irresponsable sátrapa del norte. Los empresarios se oponen: semejante expedición arruinaría el comercio, destruiría caminos y cultivos, traería hambre y pillaje a todo el reino.

El monarca, sin imaginación, elige la vía más simple: enviar un sicario. Uno solo basta. Ya que mata al reyezuelo nordista, muere en el ataque y nadie descubre quién lo envió. Esa noche, el monarca sueña su reino en llamas. Una voz le reprocha no haber buscado el Tao.

—¿qué Tao? —pregunta.

—El Tao es …Observe un caracol —responde la voz—. Este animal lleva su casa consigo, es lento y paciente, pero tiene dos cuernos que se mueven rápidos e impacientes. En el cuerno derecho hay un reino llamado Barbarie; en el izquierdo, otro llamado Agresión. Pasan la vida en ciclos de paz y guerra, ignorando que son parte de un mismo cuerpo (hoy diriamos parte de la Pachamama). Encarnizados en la lucha, no escuchan la respiración ni el corazón del caracol. El reino del norte es Agresión. Saber quién es Barbarie: eso es el Tao.

La Fuerza, el protagonista principal de la Ilíada

La Ilíada nos enseña que toda victoria militar es efímera y que los principales héroes de ambos bandos caen en el campo de batalla. No hay sicarios. Simone Weil lo resumió así: “El verdadero protagonista de la Ilíada es la fuerza”. Esa fuerza que convierte en cadáver todo lo que toca, que trata a todos por igual, que expulsa el alma del cuerpo y lo reduce a cosa inanimada.

¿Dónde reside la fuerza que guía la mano del sicario?

Si no nos lo preguntan, lo sabemos; si nos lo preguntan, lo ignoramos. Son irresponsables los que hoy en Colombia se echan culpas y señalan la paja en el ojo ajeno. Es leña al fuego. Los sicarios son jóvenes sin futuro, lanzados como kamikazes por los poderosos. Poderosos que, en su guerra por tener mayor poder, han utilizado, y utilizan, todas las formas de lucha. El sicariato es una gran tragedia para Colombia.

Cuanto más alto está el autor intelectual, más larga es la cadena de intermediarios. Por eso, descubrir y condenar al verdadero responsable es la excepción; la regla es la impunidad. En un país como Colombia con una alta impunidad, el sicariato se convierte en institución. La lista de quienes han caído así es interminable. Los autores intelectuales quedan impunes; los sicarios casi siempre mueren en el acto o poco después.

La patria herida mata y sigue matando

“Con ellos / he muerto / muchas veces.

Con ellos / que soy tú / y todos.

Con ellos / que es / la patria herida. ¡Colombia, herida de Colombia herida!”, escribió la poeta Graciela Rincón Martínez. Colombia mata a sus hijos. Un país donde cada ciudadano, asustado, impaciente y veloz en el actuar —como las antenas del caracol—, olvida que es parte de un mismo cuerpo, de una misma comunidad. Si la patria no son “… ellos / que soy tú / y todos”, no formamos comunidad, nos acostumbramos a vivir bajo la guillotina de la impunidad, olvidando el caldo de cultivo de las violencias. Somos como al condenado a muerte que describe John Donne, el cual se duerme plácidamente en el cadalso antes de su ejecución. Estamos dormidos ¿Quién será el próximo blanco del miserable sicario?

Decir que Colombia mató a Miguel Uribe no es decir que nadie es culpable porque todos somos culpables como en Fuenteovejuna (Lope de Vega, 1619). Ojala se llegue rápido al autor intelectual. Pero necesitamos llevar una reflexión de fondo: fundar una nueva tradición, donde no quepa ni la impunidad, ni las venganzas, en donde dejemos de respirar por la herida y permitamos que por ella entre la luz. Porque —como cantó Leonard Cohen— “There is a crack in everything, that’s how the light gets in”.

Quizá el futuro de Colombia dependa de entender que la herida no es solo un lugar por donde sangra la patria, sino también una grieta por donde puede entrar la luz.

(*) Enrique Uribe Carreño es profesor en Sciences Po (Universidad de Estrasburgo) Francia.