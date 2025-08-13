Salud ordena retiro del producto Colgate Total Prevención Activa Clean Mint en Costa Rica

San José, 13 ago (Elpaís.cr).- El Ministerio de Salud de Costa Rica ordenó este miércoles a la empresa Colgate-Palmolive S.A. suspender de inmediato la comercialización en el país de la pasta dental Colgate Total Prevención Activa Clean Mint, así como retirar todo el inventario disponible y proceder a su destrucción.

La medida se adopta bajo la aplicación del Principio Precautorio y se ampara en el Decreto N.° 43896-S, Reglamento para el retiro del comercio o de la circulación de productos de interés sanitario. Esta normativa faculta a las autoridades a ordenar el retiro preventivo de un artículo cuando se detecta un posible riesgo para la salud pública, incluso si no existe aún una confirmación científica definitiva sobre su peligrosidad.

Reportes de reacciones adversas en la región

El Ministerio de Salud informó que la decisión se tomó tras recibir reportes de varios países latinoamericanos sobre posibles efectos adversos asociados a este producto. Entre los síntomas documentados figuran lesiones bucales, sensación de ardor, inflamación de encías, edema labial, sensibilidad dental, úlceras, aftas, forúnculos y reacciones alérgicas.

En Costa Rica, las autoridades sanitarias indicaron que la suspensión de ventas incluye la obligación de retirar todos los lotes de Clean Mint de la línea Colgate Total almacenados en comercios y bodegas. Estos deberán ser destruidos siguiendo protocolos establecidos para el manejo de productos de interés sanitario.

Principio Precautorio: prevención antes de la certeza

El Principio Precautorio es un mecanismo de gestión de riesgos que permite a las autoridades actuar de forma preventiva frente a amenazas potencialmente graves para la salud o el ambiente, incluso cuando no se dispone de evidencia científica concluyente. Se aplica, por ejemplo, en casos donde un producto podría causar un daño irreversible y el costo de no actuar resultaría mayor que el de aplicar medidas preventivas.

En la práctica, este principio ha sido utilizado en Costa Rica y otros países para suspender la venta de medicamentos, cosméticos o alimentos sospechosos de contener sustancias nocivas, mientras se realizan las investigaciones técnicas correspondientes.

Antecedentes en la región

En años recientes, diversas autoridades sanitarias de América Latina han adoptado medidas similares. En 2023, por ejemplo, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (ANVISA) suspendió la venta de un enjuague bucal tras detectar un lote contaminado con bacterias. En 2024, México ordenó el retiro de una marca de protectores solares por contener un filtro químico en concentraciones superiores a las permitidas.

Estos casos, al igual que el actual con Colgate, evidencian la tendencia regional a aplicar el Principio Precautorio como herramienta para priorizar la salud de los consumidores.

Respuesta de Colgate-Palmolive

Colgate-Palmolive S.A. confirmó que procedió de manera voluntaria a retirar del mercado costarricense el producto afectado, tras recibir reportes similares en otros países.

La empresa lamentó los inconvenientes ocasionados y reiteró que la seguridad de sus consumidores es su principal prioridad.

En un comunicado, la compañía recomendó suspender el uso del producto en caso de presentar cualquiera de los síntomas reportados y habilitó un canal de atención al cliente para consultas. Además, aseguró que colabora con las autoridades sanitarias en la investigación de los casos.

Llamado a la población

El Ministerio de Salud pidió a la ciudadanía no utilizar la pasta Colgate Total Prevención Activa Clean Mint y reportar cualquier reacción adversa al Centro Nacional de Farmacovigilancia o a la línea de atención del Ministerio. Asimismo, recordó que la notificación temprana de síntomas ayuda a las autoridades a tomar decisiones más rápidas y eficaces para proteger la salud pública.

La institución reiteró que mantendrá un seguimiento estricto para verificar que la orden de retiro y destrucción se cumpla en su totalidad, y subrayó que se mantendrá informando a la población sobre los resultados de las investigaciones.