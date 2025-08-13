Tras las huellas de Kafka

“Yo soy la literatura”, frase célebre dicha por Kafka acerca del papel suyo como escritor. En realidad la frase es un dibujo de cuerpo entero a este praguense célebre.

Leí “La metamorfosis” siendo aún muy joven, estaba en México, hasta hoy la he leído diez veces, si mal no recuerdo. Entre mis hijas que viajan frecuentemente a Europa, mi pasión por Franz Kafka es muy bien conocida, me han llenado de ediciones de lujo, tanto antes de Max Brod*hasta las ediciones actuales.

Hay bastante diferencia en una y otra época.

Kafka publicó algunos cuentos cortos en revistas, luego no publicó nada y pidió a Max Brod que quemara sus escritos al morir él, dichosamente no le obedeció la última voluntad a su gran amigo. Nos benefició a todos, es que la gran obra de Kafka no solo fueron cuentos y novelas, muchos ensayos y epistolarios nos dejó a su prematura muerte. Cabalmente esa sed mía por leer todo lo escrito por él, me fortalece mucho más que la obra novelística y sus cuentos.

Acabo de recibir una preciosa obra en forros de cuero, esos libros que parece que nos estaban esperando o nos llegaron por un viajante, este libro es de sus dibujos, con muchas notas, en realidad lo que yo veo es el espíritu de Kafka merodeando por la noche cerca de mi cuarto. He tenido otros autores muy admirados, Malarmé, Poe, Gauthier, Eca, Pessoa, Baudelaire, Goethe, Proust, Dostoyevski, Tolstoi, Joyce, etcétera, porque en realidad la lista es larga, los últimos quince años empecé a releer y conseguir ediciones especiales, especialmente (sic) de los que me han marcado el alma: he seguido la huella que han dejado, en algún aspecto a veces siento que ellos me persiguen a mí.

Esta noche llueve, muy fuerte, arrollado en las cobijas leo un libro de Safranski, donde describe a Kafka en una auténtica noche fría en su apartamento de Praga hace un siglo.

Me rehúso a apagar la lámpara de mi mesa de noche, mi esposa aprendió junto a mí en cincuenta años, a dormir a pesar de mi lámpara encendida, ahora quizá recuerda entre el primero y el segundo sueño, cuando me miraba amanecer leyendo. En realidad no sé qué hubiera hecho yo sin la literatura, comprendo muy bien a Franz Kafka, es por decir lo menos, el cielo en la tierra.

Cuando ese montón de libros se mueven en mi mente, sé qué hecho en mi vida, me hace sentir que invertí muy bien los años.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes, es Médico.