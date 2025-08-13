Trump afirma que hay una trama mediática muy injusta antes de reunirse con Putin

Washington, 13 ago (Sputnik).- El presidente de EEUU, Donald Trump, denunció este miércoles una supuesta «trama mediática muy injusta» de cara a su reunión con su homólogo ruso, Vladimir Putin, pactada para el próximo viernes en Alaska.

«Hay una trama mediática muy injusta en mi reunión con Putin. Citan constantemente a perdedores despedidos y a gente realmente ingenua como John Bolton (su exconsejero de Seguridad Nacional), quien acaba de decir que, aunque la reunión sea en suelo estadounidense, «Putin ya ganó». ¿De qué se trata todo esto? Estamos ganando en TODO», escribió Trump en su plataforma Truth Social.

El mandatario agregó que «las noticias falsas están trabajando horas extra», y sin pagar impuesto por ello.

«Si hubiera conseguido liberar Moscú y Leningrado, como parte del acuerdo con Rusia, las noticias falsas dirían que hice un mal trato… ¡Pero no importa porque estamos ganando en todo!», insistió Trump.

Trump y Putin tienen previsto reunirse el próximo viernes en la ciudad de Anchorage, Alaska, en medio de alertas desde Moscú sobre provocaciones preparadas por Ucrania para socavar tales conversaciones.

A su vez, los líderes de la Unión Europea se comprometieron a mantener las sanciones en vigor contra Rusia e introducir restricciones adicionales con tal de alcanzar «una paz justa y duradera y la seguridad para Ucrania». (Sputnik)