Trump buscará extender control federal de policía de Washington D. C.

Washington, 13 ago (Xinhua) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy miércoles que presentará una iniciativa sobre el crimen y pedirá al Congreso su aprobación para extender el control federal del Departamento de la Policía Metropolitana para abordar la criminalidad en la capital del país.

«Vamos a necesitar una iniciativa sobre el crimen que vamos a presentar y va a tener que ver inicialmente con D. C.», dijo Trump a los reporteros después de un evento en el Centro Kennedy. «Vamos a pedir una extensión al respecto, extensiones de largo plazo porque no basta con 30 días».

Trump firmó el lunes una orden ejecutiva para declarar una emergencia por criminalidad en Washington D. C. con el fin de «proteger a funcionarios públicos, ciudadanos y turistas y garantizar el funcionamiento seguro del Gobierno federal», indicó la Casa Blanca.

La emergencia durará 30 días y toda extensión tendrá que ser aprobada por el Congreso.

Trump también criticó hoy la búsqueda de D. C. para obtener la estadidad y dijo: «La estadidad es ridícula. Nosotros queremos enderezar este lugar».

Elementos de la Guardia Nacional iniciaron su despliegue en D. C. el martes por la noche y se espera que sus 800 integrantes estén plenamente operativos para fin de semana, dijo a medios locales un importante funcionario militar.