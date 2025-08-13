Trump dijo a Zelenski que buscará un alto el fuego en la cumbre con Putin

Washington, 13 ago (Sputnik).- El presidente de EEUU, Donald Trump, comunicó a su homólogo ucraniano, Vladimir Zelenski, así como a varios líderes europeos, que buscará asegurar un alto el fuego en su próxima reunión bilateral con el mandatario de Rusia, Vladimir Putin, según informó este miércoles el portal Axios, citando a dos fuentes al tanto.

Según el reporte, a partir de una llamada telefónica de Trump con Zelenski y otros líderes, el presidente estadounidense también intentará evaluar la posibilidad de lograr un acuerdo de paz integral entre Rusia y Ucrania.

La reunión entre Trump y Putin está programada para este viernes en Anchorage, Alaska, y se espera que discutan maneras de resolver el conflicto ucraniano, así como otros asuntos de interés mutuo. (Sputnik)