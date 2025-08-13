UCR desarrolla estudio pionero para identificar zonas de amenaza por inundación en Costa Rica

San José, 13 Ago (Elpaís.cr).- Con el objetivo de fortalecer la prevención y la gestión del riesgo ante las inundaciones, la Escuela de Ingeniería de Biosistemas de la Universidad de Costa Rica (UCR) presentó un estudio pionero que incorpora, por primera vez en el país, tecnologías avanzadas de sensores remotos y simulaciones hidrodinámicas para identificar las características de las cuencas hidrográficas y predecir escenarios de riesgo.

La investigación, desarrollada junto con la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), analizó de forma detallada los distritos de Bagaces, La Fortuna, Mogote, Río Naranjo, Aguas Claras, Bijagua, Canalete y Upala, zonas duramente afectadas por el huracán Otto en 2016. Utilizando modelos bidimensionales, se evaluaron tanto fluidos newtonianos (agua) como no newtonianos (flujos de lodo y detritos), para elaborar mapas actualizados de amenaza por inundación.

Según la coordinadora del proyecto, Dra. Alejandra Rojas González, el trabajo busca “impactar positivamente la forma en que Costa Rica gestiona el riesgo en lugares de alta vulnerabilidad” y dotar al país de herramientas científicas robustas para prevenir tragedias. Los mapas generados permitirán a municipalidades y autoridades tomar decisiones informadas sobre planificación territorial, infraestructura y medidas preventivas.

Análisis técnico y modelado hidrodinámico

El estudio incluyó visitas de campo para caracterizar obras hidráulicas, cauces, alturas históricas de inundación y propiedades del suelo. Con esta información se realizaron simulaciones para distintos períodos de retorno (5, 10, 25, 50 y 100 años), considerando factores como velocidad y profundidad del agua, peligrosidad, escorrentía y tiempos de concentración de las cuencas.

Rojas advirtió que muchos de los mapas de amenaza existentes se basan en topografía de baja resolución y carecen de modelación hidrológica e hidráulica bidimensional, lo que limita su precisión. En contraste, este proyecto integró tecnología satelital, modelado de alta resolución y análisis reológico de los fluidos para generar información más confiable.

Respuesta al cambio climático

En un contexto donde el cambio climático intensifica las lluvias en Costa Rica, este tipo de herramientas es vital. Según la CNE, casi la mitad de las emergencias naturales en el país corresponden a inundaciones; solo en los primeros cinco meses de 2025 se registraron 670 casos, más del doble que en el mismo periodo de 2024.

Como parte del proceso, la UCR socializó los mapas con comunidades de la Región Norte, gobiernos locales y líderes comunales, incorporando su retroalimentación al análisis técnico. La iniciativa también apoyó el Sistema de Alerta Temprana en la cuenca binacional del río Sixaola, con énfasis en comunidades indígenas y poblaciones fronterizas.

Enlace oficial con agencias espaciales

La UCR fue designada por la CNE como enlace nacional ante la Carta Internacional sobre el Espacio y las Grandes Catástrofes, lo que permite al país acceder a datos de 26 agencias espaciales para monitorear eventos extremos en tiempo real. En noviembre de 2024, esta cooperación fue clave para evaluar las inundaciones provocadas por lluvias asociadas al huracán Rafael y otras perturbaciones atmosféricas.

El equipo de la Dra. Rojas continúa investigando el potencial de radares de apertura sintética (SAR) para estimar humedad del suelo y mejorar el mapeo de inundaciones mediante inteligencia artificial y técnicas de reducción de ruido en imágenes satelitales.

Ciencia aplicada al servicio del país

Para la UCR, el estudio reafirma su compromiso con la ciencia aplicada y la cooperación institucional para enfrentar los desafíos del cambio climático. La meta a futuro es ampliar la cobertura de estos mapas a todo el territorio nacional, mediante alianzas estratégicas que permitan obtener financiamiento y fortalecer la capacidad de respuesta ante desastres.

“Con estos insumos, las comunidades y autoridades tienen en sus manos una herramienta para salvar vidas y reducir pérdidas materiales antes de que ocurra la emergencia”, concluyó Rojas.