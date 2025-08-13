Kiev, 13 ago (Xinhua) — Ucrania está preparada para dialogar sobre un posible cese al fuego aéreo con Rusia, informó hoy miércoles la agencia ucraniana de noticias UNIAN, que citó a un alto funcionario.
«Ucrania está dispuesta a dialogar y considerar este escenario, considerándolo como un paso inicial hacia el logro de posiciones negociadoras realistas», señaló el asesor presidencial ucraniano, Mykhailo Podolyak.
Mencionó que cualquier cese al fuego, particularmente uno general, podría servir como un punto de partida para las conversaciones de paz.