Ucrania se muestra dispuesta a debatir cuestiones territoriales, afirma canciller alemán

Berlín, 13 ago (Sputnik).- Ucrania está dispuesta a abordar cuestiones territoriales basándose en la llamada «línea de contacto», afirmó el canciller federal de Alemania, Friedrich Merz, tras una reunión en línea sobre Ucrania.

«Ucrania está dispuesta a negociar sobre cuestiones territoriales, pero la llamada ‘línea de contacto’ debería ser el punto de partida», dijo Merz en una rueda de prensa conjunta con el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, que fue transmitida en la página web del canciller alemán.

Al mismo tiempo, el reconocimiento legal de los territorios que actualmente están bajo control ruso «está fuera de discusión», según Merz.

El canciller alemán organizó este miércoles una reunión en línea sobre Ucrania antes de la cumbre del presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, prevista para el viernes en Alaska.

La semana anterior, el Kremlin y la Casa Blanca informaron que los presidentes Putin y Trump se reunirán en Alaska el 15 de agosto. El asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, dijo que el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, había mencionado durante su reciente visita a Moscú la posibilidad de una reunión trilateral entre Putin, Trump y el líder ucraniano, Vladímir Zelenski.

Putin señaló el jueves pasado que la reunión con su par ucraniano, Vladímir Zelenski, era posible, pero debe haber condiciones para tales negociaciones, que aún están lejos de crearse.

El propio Zelenski se apresuró a declarar que no haría concesiones territoriales puesto que lo impide la Constitución ucraniana. (Sputnik)