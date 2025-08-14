Arce llama al voto «con patriotismo y responsabilidad» ante elecciones generales en Bolivia

La Paz, 14 ago (Xinhua) — A tan solo tres días de las elecciones generales en Bolivia, el presidente Luis Arce instó hoy jueves a la ciudadanía a participar activamente en los comicios del próximo 17 de agosto, apelando al patriotismo y la responsabilidad democrática.

«Exhortamos al pueblo boliviano a asistir este domingo a las urnas con patriotismo y responsabilidad. Su participación activa es la máxima expresión de nuestra democracia», señaló el mandatario desde la Casa Grande del Pueblo, en La Paz, durante un acto oficial en el que recibió a las misiones de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea (UE).

Acompañado por la canciller Celinda Sosa, Arce dio la bienvenida a ambas delegaciones internacionales y reiteró el compromiso de su Gobierno de garantizar una transición democrática y pacífica hacia la nueva administración que surja de las urnas.

«Como un Gobierno elegido democráticamente, nos comprometemos a asegurar una transición democrática hacia el próximo Gobierno, que también será elegido a través del voto popular», afirmó.

Arce, quien fue electo en 2020 con el 55 por ciento de los votos, recordó que su mandato se enfocó en preservar el orden institucional frente a los diversos intentos de desestabilización.

«Hemos defendido la democracia con firmeza ante los múltiples ataques que se han presentado en estos años y que pusieron en peligro la continuidad del orden democrático; este fue uno de los mandatos que recibimos en 2020, y gracias al protagonismo y apoyo del pueblo boliviano, hemos logrado ese objetivo», agregó.

La vigésimo tercera misión electoral de la OEA en Bolivia, encabezada por el exministro del Interior de Colombia, Juan Fernando Cristo, está compuesta por 87 observadores de 19 nacionalidades y desplegará equipos en los nueve departamentos del país, así como en ciudades del exterior donde se concentra el voto boliviano, como Buenos Aires (Argentina), Sao Paulo (Brasil), Santiago (Chile) y Barcelona (España).

La misión de la UE, dirigida por el europarlamentario croata Davor Stier, contará con más de 120 observadores. Es la sexta vez que este bloque acompaña un proceso electoral en el país andino.

Ambas misiones no solo verificarán el desarrollo de la jornada, sino que también emitirán recomendaciones para fortalecer el sistema electoral.

El padrón electoral boliviano habilita a 7.937.138 votantes, de los cuales 7.567.207 sufragarán en territorio nacional y 369.931 lo harán desde 22 países. Además de elegir presidente y vicepresidente, los ciudadanos renovarán la Asamblea Legislativa Plurinacional y designarán representantes supraestatales para el periodo 2025-2030.