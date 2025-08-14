Autoridades de Guatemala advierten sobre actividad explosiva del volcán de Fuego

Guatemala, 14 ago (Sputnik).- El volcán de Fuego en Guatemala sigue registrando actividad explosiva, informó este jueves el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) del país centroamericano.

«Se registran nuevamente explosiones débiles y moderadas de tipo estromboliano a un ritmo de tres a siete por hora, generando columnas de gas y ceniza que alcanzan los 4.700 metros de altura sobre el nivel del mar», precisó la institución en su último boletín.

El organismo añadió que la actividad genera retumbos, ondas de choque y sonidos similares a los de una turbina de avión debido al gas expulsado de forma continua.

The Volcán de Fuego in Guatemala has just erupted, offering a breathtaking display of nature’s beauty. 🎥 Credit: AfarTV (YouTube) pic.twitter.com/vvWES61ZF6 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 14, 2025

Por su lado, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) exhortó este jueves a la población a estar pendiente de la actividad explosiva del volcán y adoptar las medidas de precaución indicadas para estas situaciones.

El organismo pidió también a los turistas no acercarse demasiado al coloso, debido a la caída de roca incandescente que puede causar lesiones y quemaduras graves.

La Conred advirtió además por la caída de torrentes de lodo y escombros volcánicos por las laderas, un fenómeno que es usual durante la actual temporada de lluvias.

La última erupción del volcán de Fuego fue en junio de 2018 y provocó la muerte de más de 300 personas y cuantiosos daños materiales.

El volcán, de 3.763 metros de altura, es uno de los más activos de Centroamérica y se encuentra ubicado en la zona surcentral de Guatemala.