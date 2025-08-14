Bolivia desplegará más de 25.000 policías en operativo para garantizar seguridad en elecciones del domingo

La Paz, 14 ago (Xinhua) — Bolivia desplegará 25.044 policías como parte de un «histórico» operativo para garantizar la seguridad en las elecciones generales del próximo domingo, informó hoy jueves el ministro de Gobierno, Roberto Ríos.

En conferencia de prensa, el funcionario detalló que estos elementos se dedicarán a la implementación del dispositivo del plan denominado «Elecciones en Paz», en tareas vinculadas directamente al proceso, como la custodia del material electoral, la vigilancia de los recintos de sufragio y el resguardo de centros de cómputo.

En tanto, el resto de los 38.000 elementos con que cuenta la entidad (12.956) continuará prestando servicios ordinarios y atentos para reforzar cualquier contingencia, señaló Ríos.

«La población debe acudir a votar con total normalidad y tranquilidad. No habrá espacio para la violencia ni para el desorden», afirmó, al revelar que el despliegue duplica con creces los contingentes movilizados en comicios anteriores.

El ministro resaltó además que el refuerzo policial se concentrará especialmente en zonas consideradas conflictivas, como el Trópico de Cochabamba (centro), fortín político del expresidente Evo Morales (2006-2019), donde se anunció el voto nulo.

El plan contempla también la supervisión del cumplimiento del «Auto de Buen Gobierno», que restringe el consumo de alcohol y las manifestaciones políticas desde la medianoche del viernes.

El ejercicio será observado por equipos nacionales y las misiones internacionales de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que estará integrada por 87 observadores, y de la Unión Europea (UE), que tendrá más de 120 observadores.

El padrón electoral habilita a 7,93 millones de votantes, de los cuales 369.931 sufragarán desde 22 países para elegir presidente, vicepresidente y renovar la Asamblea Legislativa Plurinacional y representantes supraestatales.