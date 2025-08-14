Canciller chino pide profundizar comunidad de futuro compartido China-Myanmar

Kunming, 14 ago (Xinhua) — El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, se reunió hoy jueves con el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión de Myanmar, U Than Swe, en Anning, en la provincia de Yunnan.

Wang, también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, dijo que este año se conmemora el 75° aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Myanmar, y agregó que ambas partes deben aprovechar esta oportunidad para profundizar la construcción de una comunidad China-Myanmar de futuro compartido y para contribuir a su desarrollo y revitalización respectivos.

Wang dijo que China apoya a Myanmar en la búsqueda de un camino de desarrollo adecuado a sus condiciones nacionales y apoyado por su pueblo y que apoya a Myanmar en la salvaguarda de su soberanía, independencia y unidad nacional.

También expresó la esperanza de que Myanmar garantice con seriedad la seguridad de personal, instituciones y proyectos chinos en Myanmar, tome medidas enérgicas contra los delitos transfronterizos y mantenga la paz y la estabilidad a lo largo de la frontera entre ambos países.

U Than Swe, quien se encuentra en China para la X Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la Cooperación Lancang-Mekong (LMC, por sus siglas en inglés), dijo que Myanmar se apega con firmeza al principio de una sola China, apoya las tres iniciativas globales de China y agradece a China su invaluable apoyo y asistencia para el desarrollo económico y social de Myanmar y para la reconstrucción después de desastres.